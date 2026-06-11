汇丰Reward+与京东及星丛合作 提供更多元化「奖赏钱」兑换选项

汇丰今日（11日）宣布，旗下Reward+将与京东及星丛合作，为客户提供更多元化的「奖赏钱」积分兑换选项。此外，汇丰Reward+将与星丛合作推出期间限定活动，包括以「奖赏钱」半价兑换会选积分券的优惠，而会选商城亦将陆续推出多项行销活动，例如限时限量折扣商品等。

首季「奖赏钱」转换量增逾一倍

该行指出，近年客户消费行为明显转向追求性价比，尤其偏好以电子优惠券（e-Coupon）及积分转换方式，换取所需产品与服务。在今年第一季，汇丰「奖赏钱」兑换至合作伙伴积分的转换量，就按年增长超过一倍。

客户可于汇丰Reward+应用程式内，将「奖赏钱」积分兑换成会选积分，随时在会选商城使用；同时，会选积分于兑换后永不过期。展望未来，汇丰Reward+亦会与京东探索其他合作方向，包括但不限于以积分兑换优惠券、京东Mall实体体验服务、信用卡优惠等。