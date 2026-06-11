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豆包料6月底推专业版 年费最高5088元 承诺基础功能永久免费

投资理财
更新时间：12:14 2026-06-11 HKT
发布时间：12:14 2026-06-11 HKT

豆包料6月底推专业版 年费最高5088元 承诺基础功能永久免费

字节跳动（ByteDance）旗下AI产品豆包近日推出了专业版付费订阅的灰度测试，预计6月下旬全面上线，同时将在Force大会公布一系列功能更新。

标准版每月68元

据内媒报道，豆包早在5月已在苹果App Store更新服务声明，公布标准版、加强版与高级专业版三类付费订阅套餐，收费采用包月和包年两种形式，标准版每月68元（人民币，下同），年费688元；加强版每月200元，年费2,048元；定位最高的专业版月费500元，年费高达5,088元。

专业版月费500元，额度为标准10倍
专业版月费500元，额度为标准10倍

平台承诺基础功能永久免费，可不限次数使用基础对话、联网搜索、图片、网页、附件问答等功能，而图片影片生成、语音通话等常规功能也保留免费额度，不会因推出付费服务而缩减基础权益。

专业版供更强算力和功能

付费专业版则主要面向专业从业者与企业团队，提供更强的算力和专属功能，服务涵盖软件开发、深度数据分析、专业设计、流程自动化、金融分析及科学研究等领域。

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