盘点名人「一句话」点石成金 黄仁勋赞Marvell即升32%最癫 特朗普带挈戴尔累涨七成 

AI投资热潮持续，投资者争相寻找下一只「爆升股」，而其中一个方法就是留意英伟达（Nvidia）行政总裁黄仁勋、美国总统特朗普，以至Tesla行政总裁马斯克这些具有全球号召力人物的言论，皆因他们过往的公开言论多次带动相关股份炒作，甚至形成近乎「点石成金」的市场效应。不过，亦有外媒评论文章指出，在散户情绪亢奋、杠杆攀升、讯息真空期内，黄仁勋的乐观表态与股票背书，正在制造潜在风险，而非提供有效指引。

黄仁勋、特朗普及马斯克推介后股价变幅 姓名 股份 推介后当日或翌日变幅 推介至今变幅 黄仁勋 迈威尔科技（MRVL） 32.52% 31.64% 高通（QCOM） 3.28%* 3.28%* 特朗普 美光（MU） 19.29% 26.40% 戴尔科技（DELL） 13.11% 74.04% Palantir（PLTR） -1.86% 4.58% 马斯克 阿斯麦（ASML） 6.54% 6.54% 英伟达（NVDA） 1.65% 18.03% 谷歌（GOOG) -1.56% 13.04% *以盘前价格计 注：上述股价截至周一收市价

黄仁勋叫买高通 盘后即升2%

黄仁勋本周一（8日）被问到英伟达会否扩大布局智能手机市场时，坦言英伟达并不特别擅长流动装置业务，亦认为没有必要涉足；但他随即公开称赞竞争对手高通（Qualcomm，QCOM）在手机领域表现出色，更直接向投资者表示「买他们的股票」。此话一出，高通股价在盘后交易时段即升约2%。

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料Marvell市值万亿 股价狂升32%

事实上，黄仁勋近期并非首次「出口术」撑起其他股份。此前他曾表示，半导体股回调可视为买入机会，带动费城半导体指数强弹逾5%；他亦于本月（2日）曾点名迈威尔科技（Marvell，MRVL），称其有望成为下一家市值突破万亿美元企业，刺激该股当日急升逾32%。

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特朗普撑DELL 创历史新高

若论全球影响力，美国总统特朗普的言论更是不容忽视。他今年5月在美国白宫母亲节活动上，公开呼吁美国民众购买戴尔科技（DELL）产品，直言「去买一部Dell电脑吧，它们很棒」，相关言论随即点燃投资者情绪，刺激股价急升13%及创历史新高。

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此外，戴尔科技受惠于AI伺服器及基础设施市场憧憬，获瑞穗及美银等大行其后相继上调目标价，认为代理式AI兴起，将带动更多算力硬件需求，有助戴尔科技在AI伺服器市场维持重要份额。

形容美光「很好」 股价5日升近35%

特朗普亦曾公开称赞美光科技（Micron，MU）。他于5月底纽约一场集会上形容美光「很好」，并提到该公司在纽约州Clay投资逾1,000亿美元。消息刺激美光股价单日大升19%，其后更持续走强，5日内累升近35%，令公司市值首次突破1万亿美元。虽然市场原本已看好AI相关高频宽记忆体（HBM）需求，但获特朗普公开力撑后，无疑进一步推动资金追捧相关概念。

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发文力撑Palantir 股价即止跌

另外，大数据公司Palantir（PLTR）早前因伊朗战争引发市场沽压，同时遭知名沽空投资者Michael Burry点名批评时，股价遭遇一年多来最大单周跌势。特朗普于4月10日在其旗下Truth Social公开力挺该公司，发文表示「Palantir Technologies已证明拥有强大的作战能力与设备。问问我们的敌人就知道了!」。消息传出后，Palantir经历连续两日大跌后，股价于当日见底，跌幅由最多6%收窄至1.9%，其后更连升5个交易日。

马斯克力撑ASML 称欧洲最伟大公司

另一位具备市场号召力的人物是马斯克。早前有报道指出，他将以线上形式出席ASML闭门技术会议，讨论旗下Terafab晶圆厂项目。马斯克在社交平台回复相关帖文留言称，ASML「应该被珍惜和支持」，并形容其可说是「欧洲最伟大的公司」。ASML股价本周一（8日）亦随即急升6.5%。

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去年曾荐Alphabet及Nvidia

过往马斯克亦曾在投资话题上公开点名其他科技巨头。他去年在播客节目中被问到除了Tesla外，现价较可能投资哪些公司时，曾推荐Google母公司Alphabet（GOOG）及英伟达（NVDA）。

他当时指出，AI和机械人将非常重要，而Alphabet已建立从AI角度创造庞大价值的基础，包括Gemini模型、TPU晶片及Waymo自动驾驶业务。至于英伟达，马斯克则称是「明显」选择，并对黄仁勋及英伟达在AI硬件中的角色持正面看法。