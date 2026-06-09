汇丰私银在港推「HSBC Access」 为超高净值客提供机构级投资方案

汇丰私人银行今日（9日）宣布在港率先推出「HSBC Access」，为超高净值（UHNW）及家族办公室客户提供机构级投资方案、专属投资机会及专业市场洞察，其后将再逐步拓展至其他市场。

可投资指定科技及初创企业

该行指出，合资格私人银行客户可投资由汇丰科创金融（HSBC Innovation Banking）提供服务的指定科技及初创企业，为汇丰科创金融2023年成立以来，私人银行客户首次获得此类投资机会。

该行又指，「HSBC Access」提供多元化投资选择，包括直接投资、共同投资、独家私募市场机会，其中部分机会过往仅开放予机构投资者参与。相关投资机会由汇丰企业及机构银行及汇丰科创金融提供，并由汇丰超高净值策略团队负责管理及分销。