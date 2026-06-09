ZA Bank推世界杯限定活动 送千万奖赏 包括足金金球及100万股票回赠

2026年美加墨世界杯即将展开，ZA Bank （众安银行）推出期间限定活动「千万奖赏在一杯」。活动以「每日赛果竞猜、任务赚分、排行榜冲榜及终极晋级路线挑战」为主要玩法，用户可透过参与累积奖励，总奖赏价值高达1,000万元，当中包括周大福足金金球及100万元股票回赠。

胡孟青及Keyman担任嘉宾

活动邀请「股坛小辣椒」胡孟青（青姐）及资深足球评述员马启仁（Keyman）担任嘉宾，共同打造「估坛擂台」。胡孟青将从数据和趋势角度分析赛事，Keyman则提供临场战术及场内外资讯预测，两人将分享观赛重点和贴士。

在揭幕战阶段（6月8日至12日），用户可在ZA Bank App内准确预测揭幕战墨西哥对南非的赛果，即可参加抽奖。活动将抽出10名用户，送出惠康超市「两分钟随意购物」体验。

积分可冲击排行榜或换礼品

在全程赛事期间（揭幕战至决赛），用户可每日进行赛果竞猜、选择心水球队及完成指定任务，累积「球迷分」。积分可用于冲击排行榜或兑换礼品，排行榜前1,000名均可获足金奖赏，其中冠军可获价值60万元周大福金球造型金器。

在淘汰赛阶段（16强至决赛），指定Top 8焦点场次将提供奖池双倍加乘，加快积分累积。同时，「冠军之路」终极挑战登场，用户若100%准确预测由16强至冠军的完整晋级路线，可独得或与其他成功用户瓜分高达100万元的StockBack x ZA Card股票回赠。