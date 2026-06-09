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汇丰渣打发稳定币后势炒起｜曾渊沧

投资理财
更新时间：10:10 2026-06-09 HKT
发布时间：10:10 2026-06-09 HKT

不久之前，中国证监会重罚3间证券商，指他们非法让内地居民在没有出境的情况下开设境外的证券户口，并非法转移人民币到境外买境外股票，包括香港股票。有人觉得奇怪，为甚么内地居民不通过港股通买香港股票？理由是如果通过港股通买香港股票，将来沽出这些股票后，钱马上会回去内地，这不是那些非法在内地开香港证券户口的人本意，这些人的真正目的是「走资」，是将人民币以非法途径转到香港，将来卖了股票，钱也留在香港。因此，中证监打击这3间证券商的目的是堵塞内地居民「走资」的其中一个途径。

中央政策非打压老百姓

多只保险股的股价近日受压，理由就是中证监高调打击这3间证券商，使得投资者担心中央政府正在收紧内地资金流出，而香港的保险公司的确有相当程度是依赖内地资金。

人民币不能自由兑换，目的是严防内地贪官将钱运出境，每一个贪官想搬走的钱都是天文数字。到香港买保险的内地居民是以普通老百姓为主，不是中央真正想打压的对象。

实际上，中央对一般小老百姓的管控不是非常严格，以蚂蚁搬家方式每天数万元带出境外仍然是合法的。才不久，特区政府很高兴的宣布香港已经取代瑞士，成为全球最大跨境财富管理中心，香港之所以可以成为全球最大跨境财富管理中心，这些跨境的钱来自何方？最主要的资金来源当然是来自内地，这就是今天中央政府的政策，该严则严，该宽则宽。

稳定币抢走比特币需求

近日传媒大事报道比特币价格腰斩，比特币价格下跌的原因很多，其中一个原因是被稳定币抢走了需求。比特币与稳定币都是加密货币，但是比特币的价格可升可跌，对持有比特币的人、企业与国家来说，是有风险。而稳定币币值不变，除非发行商出了事，否则可以说是零风险。

对不想面对风险的人、企业与国家来说，是另一个选项。前阵子，特区政府发出两个稳定币的发行牌照，暂时只发给汇丰（005）与渣打（2888），是3间发钞银行中的两间，这说明特区政府非常谨慎，不希望取得牌照的发行商有机会出现问题。汇丰与渣打实力雄厚，取得牌照是众望所归，是保证不会出事的稳定币发行商。

前阵子当汇丰与渣打取得发行稳定币牌照时，都说会在今年下半年正式推出稳定币，现在已经是6月了，离开正式发行稳定币的日子又近了一些，参考美国稳定币发行商股价狂升的情况，相信汇丰与渣打正式发行稳定币之后，股价也必然炒起，也许，现在是时候趁未炒起前买入等待稳定币正式发行。过去一年，汇丰与渣打股价都升了不少，不少人开始畏高，但是股市永远是高处不算高，更何况，汇丰与渣打虽然股价高升，但是业绩盈利也高升，这两只股的现价动态市盈率都是11倍，不能说贵。

曾渊沧

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