世杯6.12开锣恐成股市「魔咒」 淡市遇坏消息势添波动 百年数据证美股受压

2026年美加墨世界杯将于本港时间6月12日揭幕，为历来最大规模一届世界杯，但金融市场一直流传「世界杯魔咒」，即赛事期间股市往往表现较弱。资深投资理财人何启聪接受《星岛头条》访问时表示，世界杯的确有机会影响大市，原因之一是部份资金会转向博彩市场，加上目前市场本已受加息忧虑困扰，或令股市反弹动力不足，一旦遇上坏消息，跌幅更可能较平时放大。

何启聪：快完结前或逐步向好

何启聪认为，虽然世界杯魔咒的确会影响股市，但其影响通常未必会延续太久，往往在世界杯接近完结前已逐步向好。不过，在现时市场忧虑联储局加息、大市气氛偏弱的背景下，世界杯因素或令资金更趋保守，即使未必出现急跌式调整，但反弹动力会不足，容易形成牛皮向下的情况。

陈伟聪：最直接影响在交易量

东亚证券高级投资策略师陈伟聪则估计，世界杯最直接影响体现在交易量方面，由于本届世界杯多场比赛安排在香港或亚洲时间的清晨至午后，部分投资者可能减少港股早盘操作，导致日均成交额阶段性收缩，尤其在16强淘汰赛阶段，精彩赛事可能进一步分流资金参与度。

他续指，对「六绝月」这类说法持保留态度，相信港股接下来的走势主要受多个因素影响，包括内地近期经济数据偏弱背景下，6月是否会有更多宽松举措跟进值得观望；龙头科网企业AI大模型的密集发布、晶片进展等相关技术是否有突破；以及国家大基金正减持半导体个股后，留意资金是否正向其他低位板块轮动。

近6届世杯 恒指不乏大幅波动

事实上，单计近6届世杯情况，美股及港股表现均好坏参半，其中标指及恒指均出现3升3跌，但恒指不乏大幅波动情况，其中2002年及2018分别跌逾10%及7%，而2006年及2022年则分别升逾6%及8%。

世界杯期间港美股升跌幅 年份 主办国 标普500升幅 恒指升幅 2002 日本、韩国 -7.07% -10.16% 2006 德国 0.60% 6.54% 2010 南非 -0.82% 3.80% 2014 巴西 1.22% -0.10% 2018 俄罗斯 0.93% -7.16% 2022 卡塔尔 -2.85% 8.10%

世杯年数据明显逊「非世杯年」

另一方面，根据华晋证券资产管理旗下驭风团队一项数据显示，统计自1928年至2025年的标普500指数，将过去22届世界杯举办年份，与76个非世界杯年份的同期表现比较，发现即使6月中至7月中是美股季节性表现较好时段，但在非世界杯年份，标普500指数同期平均回报为+1.97%，中位数为+2.01%，胜率达73.7%。不过，一旦进入世界杯年份，表现便明显转弱，标普500指数在世界杯赛事期间平均回报为跌1.13%，胜率亦降至50%，反映「世界杯魔咒」有一定根据。

74年股市暴跌 深陷石油危机

另有外媒引述财经社群主持人Ryan Wilbourn亦指出，自1950年以来，世界杯举行期间标普500指数平均下跌1.19%。其中1974年西德世界杯期间表现最差，标普500指数跌11.54%，当时美国正正深陷石油危机引发的熊市；而1998年法国世界杯期间则升6.29%，主因当时受惠于科网泡沫行情。

针对魔咒成因，市场普遍认为未必是企业基本面突然转差，而是与注意力分散及流动性下降有关。有行为金融学研究指出，重大体育赛事期间，市场交易量平均或萎缩30%至50%，当参与者减少、交投转静，市场深度变薄，即使只是一般获利回吐或止蚀盘，也可能较平时造成更大价格波动。

美国主场效应 未足支撑大市

由于今届世界杯由美国、加拿大及墨西哥合办，市场亦有观点认为，旅游、零售、餐饮及赞助活动有望带来「主场优势」。不过，历史经验并不支持这种乐观预期，因为在1994年美国世界杯期间，标普500指数仍录得1.68%跌幅。

德银看好消费及博彩股

不过，世界杯对个别板块或有短期刺激作用。德银估计，今届世界杯对美国GDP仅提振约0.05%，但消费及博彩等股份有望受惠，并预测美国体育博彩总投注额在基本情境已可达33亿美元，乐观情境更达41亿美元。

该行认为，全方位服务型酒店投资信托基金受惠程度较高，看好DiamondRock Hospitality、Host Hotels及Park Hotels等；餐饮方面，Shake Shack、麦当劳和星巴克拥有全球品牌优势，有望吸引国际旅客；而Uber、Lyft和Airbnb也被认为是受益者，主要受惠于叫车需求和替代住宿需求增长。

今年6.12多重大事夹击

值得注意的是，世界杯开锣同日，市场亦将迎来多项重要事件。其中富途、老虎、长桥及华盛等券商早前已发公告指，自6月12日起，将对存量投资者在中国内地服务作出相应调整。另一方面，有望成美股2026年最大型科技IPO的SpaceX，亦计划最快于6月12日在纳斯达克挂牌交易，股票代号「SPCX」。