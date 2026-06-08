大行高息抢定存媲美中小行 中银特选客2.9厘 起存仅1万元

大型银行今年来首爆存息战，且由枱面斗到枱底。继汇丰上周二加3、6个月港元定存牌价息率后，另外三间大行轮流跟加，现时它们的3个月定存牌价息已睇齐为2.4厘，6个月定存息则以中银的2.4厘胜出。而枱底下的战况就更激烈，当中汇丰向一般特选客户提供的差异化3个月定存息，可达2.7厘，需20万元新资金进场；中银香港（2388）出手更进取，给予特选客户的3个月定存息高达2.8厘，7个月定存息高达2.9厘，毋须新资金，1万元起存，令大行存息罕有拍得住中小行。

汇丰特选客3个月2.7厘

市场风向转趋加息，加上临近半年结，银行纷纷以高息抢定存，在四间大行之中，渣打最先将3、6个月港元定存牌价息分别加至2.3厘及2.1厘，及后于上月尾汇丰推出另类定存优惠，一项结合「奖赏钱」与存息的新资金定存优惠计划，该计划下的3、6个月存期年息曾分别高达2.655厘及2.435厘等值，惟上周四已下调至2.395厘及2.195厘等值。

汇丰又同时向特选客户推出差异化定存息优惠，是次并非高端理财客户专享，即使一般客户层，只要是特选客户，享有的3个月定存息为牌价息再加一个额外利率。随着该行上周二分别上调3、6个月定存牌价息20点子至2.4厘、2.2厘，有特选客户所享的3个月定存息达2.7厘，也有特选客户享2.5厘息，总之就高过牌面息，但入场门槛较高，需至少20万元新资金。

中银定存息率超前汇丰

此前中银的定存息本来堕后其他大行，但见汇丰加牌价息后随即反击，翌日即把3、6个月定存牌价息划一加至2.4厘，令3个定存息看齐汇丰之余，6个月期存息更超前汇丰。此外，中银新增7个月定存，牌价息率为2.5厘。不但如此，该行更向中银理财特选客户，推出特优定存息优惠，3个月及7个月定存息分别高达2.8厘及2.9厘，只需1万元入场，而且毋须新资金。

恒生紧接中银将其3、6个月定存牌价息分别上调至2.4厘及2.2厘，与汇丰一样。渣打见势最新亦把两个存期的息率进一步加至同一水平。此前渣打枱底下已向其高端理财客提供2.6厘的3个月定存息优惠，门槛仅1万元新资金。上述四大行的牌价定存息适用于新资金1万元起存，并限网上银行或手机银行敍造，惟有恒生适用于全渠道敍造。

星展特选客有3厘仍最高

一般定存而言，暂仍以中小行星展香港给予特选客户的4、6个月定存息最高，达3厘，适用于6月底前以至少50万元新资金所开立的网上定存。

上周有些中小行的定存息则先加后减再上调，包括信银国际加完息后于上周四将3个月定存息微降2点子至2.68厘，但翌日已再上调4点子至2.72厘，另有建行亚洲亦于上周四将同期存息降5点子至2.6厘，并于周五便把存息恢复至2.65厘。数字银行方面，平安数字银行上周尾减3个月定存息，但加6个定存息，现时两存期息率均为2.85厘；WeLab Bank（汇立银行）均把3、6个月定存息降至2.7厘，且提高6个月定存门槛至25万元。