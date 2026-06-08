收租两厘半是假象｜曾智华

近月私楼回升，不少身边老友跃跃欲试，因不停收到地产代理游说电话：「X先生，市又旺返啊，我好多盘，你可选择买嚟投资，睇个势会继续升，另外，租出去又有两厘几，分分钟食两边，有升又有息呀！」

我的看法：「任何人向你sell野，只要涉及对方利益的，你都要谂清楚，否则分分钟『交学费』。地产代理并无兴趣替你赚钱，但一定有兴趣透过买卖『赚你的钱』！最佳反应，一系当佢发噏风，一系要具备critical thinking！」

事实，如今买间一千万的二手住宅，绝对有机会收到两厘半，即二万松月租，比存银行更高息，间楼又有机会升值，老友当然心动。扑锤前问：「碌sir，我有几百万流动现金，杀唔杀得过？」

小弟回应：「人人情况不同，目标不同，投资概念也不同，好难替你出主意。但我就绝对唔会买楼收租作投资，因为……」

因为乜？（一）楼市有升有跌，以为揸住楼必升的时代，早一去不返。为乜发展商近月咁急出货？若会不停升，就揸多阵啦！正因睇唔透兼资金要回笼减债。香港未来有30万公营房屋推出，同时，香港来回内地越来越方便，故此，越近边界的新界楼，越是冇运行，大形势令其需求减弱。

（二）收租看似有两厘多，其实是假象。因业主要付管理费、差饷、全屋及大厦维修、利息税，而房屋也要计折旧，加加埋埋，冇咗一厘。

（三）放租最令人烦恼为遇着衰客、租霸，又或烦到抽筋一类人，辰时卯时call你报告间屋又或电器出问题，要求你火速派人修理，我也曾试过大清早及深夜被吵醒，最恶搞是投诉天花漏水，苛索搬出租酒店再装修。

总之，小弟经验是在香港做「收租公」，尤其是旧楼，乃笨蛋行为。

要收租，为乜唔干手净脚买收租股？对，股票有升有跌，但其升跌，绝对与楼市挂钩。收租股，有四厘以上息，绝无烦恼，瞓得安乐，为乜要多多手买间楼自己出租呢？是否智者所为呢？

资深传媒人 曾智华

