大市爆煲往往新股上市后 近期回调非股灾 「好戏在后头」｜李声扬

美股开始由高位急回，接下来（6月12日）亦将迎来超巨型新股SpaceX上市。历来不少人都担心，这些新股上市就是市场见顶迹象，甚至是股灾先兆。笔者倾向同意此结论，但并不认为是因为「大型新股抽干资金」的直线逻辑。除了SpaceX，还会有OpenAI和Anthropic上市，间间都是万亿美元级数，上市后更可能去到两、三万亿市值，还有多少上升空间？

散户只听故事 完全不理估值

回想当年科网泡沫1.0，爆破触发点是甚么？有说是因为当时联储局主席格林斯潘（Alan Greenspan）一直加息，不少损手的投资者咒骂格老多年。但另一方面，早前外媒也分析，当时市场气氛炽热，一大堆「内幕者」（insider）有机会以极高估值，将大量股票卖给了极亢奋的群众。

当年有些经典IPO，包括VA Linux、Pets.com、AskJeeves等等。新股上市时，对内部人士（多数是管理层或大股东），多数会有半年禁售期。以上的新股，禁售期在1999年10月至2000年4月间，和市场见顶的时机相当吻合。近年，内地和香港则称此行为是「割韭菜」

坊间分析，这正是资讯不对称。公司内部人士，以及帮助他们的投资银行家，比公众更清楚公司的「真正」价值。而很多散户根本只听故事，只研究公司有何前景，对估值完全不理，2万亿觉得应该买，10万亿都是应该买。这样的环境，自然令买新股的人「接火棒」。

黑石及嘉能可上市时机「巧合」

《金融时报》的报道列举了两间公司，其中私募基金黑石（Blackstone）刚好在2007年美国房地产泡沫崩盘前赶及上市；而2011年大宗商品超级周期顶峰之时，商品巨头嘉能可（Glencore）也赶及上市，这似乎不是巧合。所以今天的AI股，可能也是如此情况。

评论员相当抵死地提到：如果AI真的能改变世界，十分赚钱，为何科企巨头要和你分享？这就是AI版的「瑞士山区肺」测试。难道自己赚够，要让别人赚？（顺带一提，那些「AI炒股」，想想都知不可行。若AI炒股可以轻易跑赢大市，科企就不会为集资而如此头痕）

被动指数ETF变相助「派货」

另一方面，现在指数供应商改规则，也令科企「派货」更为容易。近年被动指数ETF大盛，令新股可以大型「派货」。你不想买SpaceX吗？但对不起，你买了美股指数基金，你就焗买，而且比重不低。于是乎，科企就可以将股票派给这些散户。以前指数对于纳入新股较为严谨，但现在却有「快速」机制，甚至连无盈利的公司也纳入。

2021年新股旺 2022年股市重挫

经过四年的沉寂，美国今年已有40只新股上市，总价值达280亿美元，是自2021年以来，截至5月底的最高纪录。读者应该记得，2021年正是疫后股市大反弹，美股不停破顶，并衍生一大堆「网红股」（meme stock）的年份。接下来的2022年，环球股市都重挫。

若只看新股数字，本身不算太惊人。2021年全年250只新股上市，1999年是400只，今年可能只是100只左右，和历史平均相若。问题是，今年上市的，都是超级巨兽。今年新股集资规模可能达到2,250亿美元，若计入后续发行及其他发行，预计将达到6,750亿美元。粗略估算显示，2026年锁定期到期带来的潜在供给可能接近5,000亿美元。

所以，大市爆煲，往往是在新股上市后。但乐观点看，近期回调未必是股灾先兆；悲观点算，好戏在后头。

Patreon作者 李声扬

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