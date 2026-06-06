加息恐慌累金价泻3.6% 低见4311美元 完全回吐今年升幅 银价挫8.2%

由于美国就业数据强劲，令加息预期升温，除了拖累美股受重创，现货金价周五亦一度下跌3.6%，至每盎司4,311美元，完全回吐今年来的升幅。

现货金价收市报4,328.45美元，跌3.2%。纽约期金收市报4,365.3美元，跌3.1%。

跌穿200日线或下跌更深

美国5月非农业新增职位17.2万个，劳动市场强劲，加上中东紧张局势持续，推高能源价格，在联储局加息预期下，对没有利息的黄金尤其不利。TD Securities 高级商品策略师 Ryan McKay表示，金价周五大跌完全是由加息预期驱动，「短期的通胀疑虑与加息可能性削弱了它的强势。」黄金在今年1月一度飙升至近5,600美元的历史高位后，McKay指金价跌破长期动能指标的200日平均线（现为4476美元），或预示金价有更深的下跌风险。

Blue Line Futures 首席市场策略师 Phil Streible 表示，科技股的抛售也加剧了黄金的跌势，部分投资者为了弥补其他地方的损失而减持黄金。

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哈马克放鹰 重申加息合适

据利率期货显示，交易员目前预期联储局较大机会在今年12月加息。今年享有投票权、被视为鹰派的克里夫兰联准会的哈马克（Beth Hammack），她在就业报告后于 LinkedIn 发文表示，随著劳动市场似乎达到平衡，可能很快就适合加息。她在贴文中表示：「目前在经济前景仍有不确定性的情况下，维持利率不变是合理的。但如果近期趋势持续，可能很快就需要采取行动。」

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其余贵金属也挨沽，现货白银下跌8.2%，至每盎司67.83美元。伦敦金属交易所(LME)的铜价也创两个多月来最大跌幅，下跌近3%，收于每公吨13,519.50 美元。LME铝价亦下跌2%、锌价下跌1.6%。