BoC Pay+开通「铁路12306」及携程内地付款 推内地线上消费10%回赠

中银香港旗下流动应用程式「BoC Pay+」公布，透过内地银联网络进一步拓展支付场景，开通「铁路12306」与「携程旅行」两大平台的付款功能。

香港居民北上消费成生活常态，中银香港最近一项有关电子支付使用习惯的调查结果显示，近半数受访者每月至少前往大湾区一次，其中33%年龄介乎18至30岁客户，每星期更至少北上一次，另有43%受访客户期望BoC Pay+新增高铁车票购买功能。BoC Pay+遂开通「铁路12306」与「携程旅行」两大平台的付款功能，全面覆盖高铁、机票及酒店等旅游场景。

首四月青年北上交易人数增2.5倍

中银信用卡（国际）副总经理赵乐怡表示，今年首四个月透过BoC Pay+于内地进行交易的18至30岁客户人数，按年大幅增长近2.5倍，其消费主要集中于旅游平台与交通票务预订交易。此外，自BoC Pay+于今年3月开通内地线上支付功能以来，线上消费的平均交易金额为线下的2.4倍。

内地线上消费10%回赠 另推20%消费折扣

BoC Pay+同时推出多项消费优惠，由即日起至7月31日，客户透过BoC Pay+于内地线上商户进行消费，可享高达10%现金回赠，每月上限100港元。

即日起至8月31日，BoC Pay+推出「月月赏」活动，每月发放涵盖外卖平台、连锁超市、日常餐饮及个人护理等热门商户的电子优惠券，提供高达20%即减折扣。

推乘车码优惠 周一至四「笔笔减1元」

此外，BoC Pay+提供乘车码优惠，客户通过程式乘搭电车、巴士及渡轮等公共交通工具，即日起至12月31日，逢周一至四可享「笔笔减1港元」；而即日起至7月19日，逢周五至日可享「满3港元减2港元」优惠。而所有乘车码交易及透过BoC Pay+支付的的士费用，均可享最高10倍积分。