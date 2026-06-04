美股好玩过港股好多｜周显

笔者日前和一名庄家朋友，以及两位美女吃饭，庄家朋友很识饮酒，但不识食，偏偏我识食，但不识饮，于是饮了我不识得的酒，吃了我不喜欢的饭，至于美女，not for me。

我问庄家朋友有乜搞作，他说，炒美股啰。他给我看了一只股票的编号，当时美股还未开市，是前一日的价。我说：「5毫几炒到2元，你早一日同我讲吖嘛。」

他一脸无辜的说：「你系约我今日晚饭吖嘛。」

他补充说：「美股好好炒，昨天我只买了400多万，已炒高了4倍。」当日他喝到「啤啤夫」，和美女唱K玩乐，只是偶尔按按手机。美女是他的事，与我无关，我先行离去。

翌日我再看股价，居然炒到20元，9亿多几美元成交，而成只股票不过是1亿多元市值，这是多么惊人的概念！我当然后悔得要死，多不敢买，几万元输了不肉赤，一晚变几十万都好啩？至于再过一日，股价直插95%，那又是另一回事了。

这次事件证明了，美股真系好玩过港股好多，难怪人人炒到如痴如醉。

周显