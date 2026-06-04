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达里奥警告AI市场已显露泡沫 「当投资兑现回报时，泡沫就会破裂」

投资理财
更新时间：10:02 2026-06-04 HKT
发布时间：10:02 2026-06-04 HKT

有「鳄王」之称的全球最大对冲基金桥水（Bridgewater Associates）创办人达里奥（Ray Dalio）警告，蓬勃发展的AI市场已经显露出泡沫的迹象，而且最终将会破裂。

「所有伟大技术变革都产生泡沫」

达里奥接受彭博电视采访时表示，「所有伟大的技术变革都会产生泡沫」，又指「没有人能做到恰到好处，要么投入巨资抢占市场份额，不担心投入是否过多；要么投入不足，最终失去市场份额」。

报道指出，受AI数据中心对高频宽晶片需求的推动，晶片制造商一直是华尔街最热门的股票，并因此带动市场屡创新高，这波涨势也引发了关于投资者是否正盲目跟风买入的争论。英伟达（Nvidia）行政总裁黄仁勋本周则试图消除这些疑虑，并宣称愿意押注AI热潮的投资者将获得「惊人」回报。

市场忧虑AI公司盈利能力

不过，达里奥指出，当投资需要兑现回报时，泡沫就会破裂，而且市场对AI公司的盈利能力亦感到担忧。他又指，「刺破泡沫的过程，关键在于将财富转化为金钱」，而即使AI是一项很棒的技术，但如今市场「正遵循著这样的发展路径」。

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