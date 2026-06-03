信和商场伙花旗信用卡推消费奖赏 全年最多可换1040元现金券

信和集团宣布，与花旗银行展开深化合作，透过数据及数码科技推动全年跨生活场景的消费体验，合作范畴涵盖商场零售、泊车、酒店及住宅租赁，加强对中高消费力客群的经营，并提升数据营运能力。信和集团首席商务总裁蔡碧林表示，透过加强数码平台的结合及会员数据分析，进一步深化对中高消费力客群的经营，为会员带来更连贯的体验，同时透过小游戏及商户参与提升参与度及消费深度，为集团长远发展奠定基础。

信和指出，推广期由即日起至2026年至12月31日，Citi信用卡客户于9大信和集团商场以实体卡消费，每满300元可获1个印花，累积后可换领S现金券，全年最高可获1040元奖赏，活动同时设有总值超过32万元的「最高累积消费赏」，包括吉利GEELY EX2纯电小型SUV、多项购物与餐饮礼遇及S现金券，并涵盖逾40间精选商户全年优惠。

全年目标带动8000万消费

信和透露，早于去年已与花旗银行进行阶段性合作测试，主要集中于会员整合及支付推广，数据显示参与会员的人均消费金额及消费频率均录得提升，当中年轻及中生代专业人士对整合式优惠机制反应较佳，目前S⁺ REWARDS约10%会员属高消费群组，贡献约40%整体消费额，显示消费结构具一定集中度。信和相信，透过更精准的数据分析，有助进一步提升高价值客群的消费深度及重复消费率。

该集团指，合作首阶段，初步成效理想，相关推广范围内的S⁺ REWARDS会员消费额录得逾20%增长，并带动S⁺ REWARDS新会员人数上升逾10%，全年目标带动8000万消费，双方亦会将重点分析合作所产生的数据洞察，包括会员活跃度、消费频率及跨场景转换率等指标，以评估策略的长远效益。

另外，信和表示，即日起Citi信用卡客户可于Citi Mobile App领取信和集团S+ REWARDS 50元 S现金券优惠码，并可凭优惠码于信和集团旗下9大商场享消费满500减50礼遇，为客户的消费带来更便捷、更丰盛的即时回赠体验。

