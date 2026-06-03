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GUM称强积金5月人均赚近万元 亚洲基金成大赢家 「见证AI工业革命」

投资理财
更新时间：14:15 2026-06-03 HKT
发布时间：14:15 2026-06-03 HKT

GUM今日公布5月份强积金表现，其中强积金综合指数上升2.9%，报307.1点；股票基金指数上升3.8%，报449.9点；混合资产基金指数上升3.3%，报311.5点；固定收益基金指数上升0.2%，报133.8点。强积金5月份人均赚9,886元，年初至今人均赚23,628元。

亚洲基金年初至今回报逾29%

GUM执行董事陈锐隆表示，「我们正在见证AI掀起的工业革命」，在科技竞赛与算力竞争下，AI投资周期和盈利预期大幅上升，AI发展所需的记忆体、基础设施等仍然短缺，属真实需求，令亚洲基金暂成今年最大赢家，年初至今回报逾29%。

此外，GUM首席投资总监刘嘉鸿指出，该机构继续看好美国股票基金和亚洲股票基金，惟霍尔木兹海峡的解封进度反复，通胀预期升温令部份央行已开始讨论加息的必要，需留意债市压力蔓延至股市。

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