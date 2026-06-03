半年结临近 汇丰「参战」上调定存息 星展4及6个月期达3厘

【定存/高息定存/汇丰】随着半年结临近，银行纷纷出招以高息吸定存，当中部分中小型银行的3个月港元定期存款利率已高达2.7至2.9厘，就连大型银行也参战，龙头大行汇丰昨出手加定存息，将3个月及6个月期存息分别调高20点子至2.4厘及2.2厘，牌面上高于其他大行。不过，枱底下渣打香港给予高端理财客的3个月定存息并不输蚀，高达2.6厘，入场只需1万元新资金。

部分银行港元定存息比较

银行 3个月 6个月 网上定存优惠起存 汇丰 2.4% 2.2% 1万新资金 恒生 2.2% 2.0% 1万新资金 渣打香港 2.3% 2.1% 1万新资金 中银香港 2.1% 1.9% 1万新资金 信银国际 2.7% 2.6% 1万新资金 建行亚洲 2.65% 2.6% 100万新资金

汇丰3个月期加至2.4厘

今年来大行对上调港元定存息率取态并不太积极，尤其中银香港（2388），截至昨日其3个月定存息仍为2.1厘，6个月定存息更不足2厘，仅为1.9厘。汇丰亦在昨天才直接上调定存息，不论客层，一律将3个月期存息由原来2.2厘加至2.4厘，6个月期存息则由2厘加至2.2厘，起存额同为1万元新资金。

龙头大行汇丰昨出手加定存息，将3个月及6个月期存息分别调高20点子至2.4厘及2.2厘，牌面上高于其他大行。

其实上月尾汇丰已向特选客户以另类方式加定存息，是一项结合「奖赏钱」与利息、以新资金开立的定存优惠，现时3个月存期年息为2.655厘等值，6个月存期年息为2.435厘等值。

渣打高端理财客优惠2.6厘

渣打也是最近始将3、6个月定存息分别调升至2.3厘及2.1厘。该行同时向高端理财客提供3个月定存优惠，存息达2.6厘。至于恒生的3、6个月定存息昨仍维持2.2厘、2厘不变。

渣打向高端理财客提供3个月定存优惠，存息达2.6厘。

撇除新客推广或兑换资金的定存优惠，论到定存息的吸引度，当然中小行排先。其中星展香港最新给予特选客户的4、6个月定存息优惠均达3厘水平，暂属全城最高，适用于6月底前以至少50万元新资金开立定存。

平安数字银行3个月2.9厘

星展定存息虽高，但并非人人皆能享有，所以回归实际，若想以一般存户身份又是小额定存，也能享有高息定息，不防转向数字银行，当中平安数字银行的3个月定存息就高达2.9厘，100元起存，新旧资金均可；WeLab Bank（汇立银行）同期定存息亦有2.75厘，入场更只需10元，毋须新资金。其他中小行如信银国际的新资金3个月定存息也有2.7厘，起存1万元。

上商财资业务处研究部主管林俊泓指，定存息上调，主要由于港元拆息难大回，事关本港的IPO热潮，美国又即将有大型IPO，或影响本港流动性，且半年结临近和适逢派息期，加上最新监管要求，都会令拆息偏紧，故料定存息随半年结完结稍回后将再回升。

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