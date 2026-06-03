黄仁勋台湾之行憾动市场 英特尔及AMD受压 Marvell变新宠 惟专家警告估值太高｜AI解码系列 

英伟达（Nvidia）行政总裁黄仁勋在台北国际电脑展（Computex 2026）期间的言论备受外界关注，一举一动也可能影响投资市场走势。其中，黄仁勋周一宣布推出为AI代理而生的Vera CPU，并进军个人电脑晶片市场，可能打破英特尔及AMD的技术垄断；周二高调力挺合作伙伴Marvell将成为「下一家万亿美元公司」后，更令该股盘前股价急升逾两成。高富金融集团投资总监梁伟民接受《星岛头条》访问时表示，Nvidia进军CPU市场属合理部署，认为对英特尔及AMD短线造成压力，并提醒投资者Marvell估值已太贵，不建议高追。

进军CPU等市场 盼成新增长点

黄仁勋本周一在会上介绍首款采用LPDDR5记忆体的Vera CPU，称其为「为AI时代打造的CPU」。他指出，AI代理对低延迟要求极高，甚么都要「愈快愈好」，因此Vera核心之间的通讯速度比传统CPU快50%，每颗核心频宽更是x86架构的3倍，而数据处理速度亦是传统SQL技术的3倍。

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梁伟民分析指，虽然Vera CPU要达到市场大量应用仍需不短的时间，但极可能对英特尔及AMD短线股价造成压力。他指出，Nvidia目前战略方向是希望将其在GPU的影响力进一步打包至CPU数据中心市场，因现时CPU的投资主题主要围绕数据中心需求的大幅上升，个人电脑市场反而不是重点。

被问到Nvidia发展CPU是否代表GPU地位下降，梁伟民强调GPU仍然重要。他解释，Nvidia目前在GPU的市占率已高达90%，难再有大幅增长空间，加上不少科技巨企正自行研发晶片，未来或会减慢对Nvidia的GPU需求。因此，Nvidia开发CPU及机器人等新市场，协助开发更多AI应用场景，是寻找新增长点的合理举动。

对于整体AI产业逻辑，他直言核心在于AI投资最终能否找到变现途径。若能为科技公司带来实质收入及盈利增长，硬件需求自然能维持；反之，若现时的疯狂投资热潮、以至AI硬件需求未能维持，变相可能出现泡沫或大调整。

Marvell晋身万亿 需再升近3倍

另一方面，黄仁勋于本周二公开力挺Marvell，称其可能成为「下一家万亿美元公司」，并透露已对其进行战略投资。双方联合推出NV Link Fusion技术，将Nvidia平台与Marvell的光学、矽光子及互连技术融合，从而构建出「分散式、分布式、异构化」的数据中心。

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Marvell行政总裁Matt Murphy亦回应指，自Nvidia入股以来，公司股价表现良好，「一路跟投就行了」。

不过，梁伟民对Marvell能否顺利晋身万亿市值俱乐部有所保留。他认同Marvell在数据传输及客制化晶片业务上，将受惠于AI数据中心建设，但以其周二盘前约270美元股价计，市值约2,600亿美元，若要达到1万亿美元，意味股价需在今年已累升近两倍的基础上再升近3倍。

技术含量不及GPU或高端记忆体

他警告，现时股价已反映不少乐观期望，包括预期未来四年每股盈利会大升3.5倍。其次，现时市盈率高达150倍，若4年后盈利如期大增、市值达万亿，届时市盈率仍高达80倍。此外，他指Marvell的技术含量和市场的稀有性，并不及Nvidia的GPU或高端记忆体，一旦出现高利润，势必吸引竞争者加入，故毛利率未必能长期维持现有水平。

投资首选仍属SK海力士及美光

谈及AI板块的投资部署，梁伟民建议投资者维持集中买入高端记忆体板块，首选SK海力士及美光（Micron）。他指出，高端记忆体短期内供不应求的局面不会改变，未来数季业绩有望维持高增长。更重要的是，由于盈利增长强劲，即使股价已累积一定升幅，其一年后的预测市盈率仍仅处于十多倍甚至几倍水平，估值相对合理。

不建议自驾及机器人概念股

但他同时提醒，数年后一旦供应增加或需求增长放缓，记忆体价格很大机会出现明显回落，届时超额盈利将会消失。至于Nvidia点名的其他合作领域，梁伟民坦言不建议沾手自动驾驶及机器人概念股，因相关技术距离真正成功仍是未知之数，且难以预料最终哪家公司能脱颖而出。

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