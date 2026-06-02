科指纳AI双雄仍难寄厚望 留意智谱及MiniMax快迎解禁 专家教一招「保本博升」 | 星市攻略

港股今年表现强差人意，恒指截至周一累跌约1%、科指更累跌一成，远不及日股及韩股分别累涨33%及108%的强劲升幅，原因之一被指是本港指数成份股中缺乏「AI股」；不过，两大AI大模型股智谱（2513）及MiniMax（100）将于下周一（8日）正式获纳入恒生科技指数，届时会否有助带动科指追落后？香港股票分析师协会理事温杰接受《星岛头条》访问时直言，投资者不应对指数追落后抱太大期望，持货者可运用衍生工具「保本博升」，未有货者则可待回调时「小注怡情」。另要注意的是，智谱及MiniMax将于7月起迎来庞大解禁潮，届时流通盘将扩大数倍。

两股纳入科指6月8日生效

受惠于AI狂潮，智谱今年股价累升1161%，为2026年以来表现最佳新股，同业MiniMax亦累升329%。恒指公司上月季检后，宣布将智谱和MiniMax纳入科指成份股，6月8日正式生效，合计权重约5%至7%。由于科指需固定保持30只成分股，权重最小的金蝶国际（268）及金山软件（388）则会被替换出局。

数据显示，追踪恒生科技指数的ETF及被动产品规模约250亿美元，按5%至7%权重测算，智谱和MiniMax合计将迎来约12.5亿至17.5亿美元（约97.5亿至136.5亿港元）的被动资金流入。值得注意的是，目前两家公司的真实流通盘极小，智谱真实流通率仅约2.67%，MiniMax则约5.44%，九成以上股份处于禁售状态，因此当前股价具备明显的「稀缺性溢价」。

7月7日及8日迎来解禁期

不过，智谱及MiniMax分别在7月7日及8日迎来解禁期，届时智谱基石投资者持有的5.83%股份将会解禁；MiniMax则有约44.29%的老股东及5.34%的基石投资者，合计近50%股份集体解禁，将令市场可流通股数扩大数倍。此外，智谱非控股股东持有的60%以上股份则于2027年1月解禁。

温杰：解禁影响需视乎市况

对于科指纳入AI概念股后是否有机会追落后时，香港股票分析师协会理事温杰表示，科指追落后空间相对有限。他指出，智谱与MiniMax在过去半年已录得巨大升幅，现时纳入「究竟是升势初段还是尾水，其实大家都不知道」。再者，两股权重占比始终有限，大市最终仍需看腾讯（700）、阿里（9988）及美团（3690）等重磅股表现，故不建议抱太大期望。

至于市场忧虑的解禁潮会否令两股「帮倒忙」，温杰认为需视乎当时的市场气氛，「如果当时市场气氛好，大家继续追逐新科技股，旧有的基石投资者未必会沽售；即使沽售，市场承接力亦会较好。相反，若市场认为概念已经『炒完』，情况可以很大镬。」

套现盈利买Call轮可「保本博升」

对于已持货与未持货的投资者，温杰给出以下具体部署策略。他建议，已持货的投资者最简单做法便是设定「止赚位」，若股价由高位回落20%便应落袋为安。此外，投资者亦可考虑套现部份盈利「转买Call轮」。

他举例，若投资者持股由200元升至500元，已赚取一倍利润，此时可将部分盈利转买具两至三倍杠杆的Call轮，以维持相同的风险敞口（Exposure）。万一市况逆转急跌，投资者最多亦只是损失该笔盈利，但却能成功保住本金。

未有货者可等解禁潮低吸

至于未有货的投资者，温杰则建议等待时机，若因解禁潮引致股价回调，中长线而言反而是买入机会，因为撇除短期波动，该类大模型股的业务正处于高速增长，且资金仍热衷追捧新科技股。不过，以智谱为例，一手100股的入场费高达10多万元，门槛颇高，故建议未有货者「小注怡情」，利用轮证进行部署，只需数千元便可进场。

下周或6股纳北水 MiniMax冇份

顺带一提的是，恒指公司上周公布季检结果后，共有7只股份将获纳入恒生综合指数成份股，且当中有6只预计可符合港股通纳入范围，包括智谱、鸣鸣很忙（1768）、精锋医疗（2675）、海致科技（2706）、壁仞科技（6082）及天数智芯（9903）。至于MiniMax因采用同股不同权（WVR）架构，须满足额外市值及成交要求，预计最早于8月6日方可开通。鉴于过去多只「北水新贵」也有炒作，上述股份下周一股价也惹来憧憬。

另一方面，开源证券早前首次覆盖智谱，给予「买入」评级，认为其标杆产品GLM-5推理与代码能力接近国际顶尖水平，并预期产品迭代及人才培育可持续领先竞品，将受益于高端Token量价齐升的过程。海通国际则予天数智芯「优于大市」评级，目标价596.7元，指其作为中国双线GPU领域先驱，其DeepSpark生态系统具核心竞争力。

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