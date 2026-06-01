平安数字银行推现金奖迎世界杯 最高可享24388元
更新时间：14:31 2026-06-01 HKT
发布时间：14:31 2026-06-01 HKT
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世界杯开锣前夕，平安数字银行推出「Money Goal」现金奖赏吸客，由即日起至7月29日，全新客户完成「三大任务」，可获最高24,388元现金奖。
新客送200元现金迎新奖
第一，该行全新客户成功开立个人储蓄存款账户，除了享有港元活期存款年利率8厘、以及1个月港元定存年利率8厘外，更可获得额外200元现金迎新奖。
第二，现有客户透过该行个人银行手机应用程式页面内「开户迎新大激赏」分享专属推荐码，被推荐人亦使用该专属推荐码成功开户，推荐人即可获赏500元，被推荐人亦可同步获赠100元现金奖。推荐越多、奖赏越多，推荐人期内最高可获15,000元现金奖。同时，推广期间成功推荐最多新客户的首3名推荐人，可额外获得8,888元、3,888元及1,888元现金奖。
第三，平安数字银行推出「晋升储蓄存款」，个人客户开立相关储蓄计划，首30日内平均结余达8,000港元或1,000美元或以上，可再赚100元现金奖。此外，若在推广期内，客户成功完成上述三大任务，平安数字银行将再额外送出200元大满贯现金赏。
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