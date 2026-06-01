段永平百亿买入泡泡玛特有理由｜曾渊沧

两年前，我开始留意到泡泡玛特（9992）推出的LABUBU销售量很好，潜力无限，因此马上撰文向大家推介这只股，当时泡泡玛特的股价只有20多元，不足一年，泡泡玛特股价升破100元，不少人才开始留意到这只股。

然而，更多人看到泡泡玛特股价在不足一年上升了这么多倍，畏高了，不敢追。这些不敢追货的人很快就后悔，去年2月，泡泡玛特升破100元，5月升破200元，8月升破300元，谈论泡泡玛特的人增多，不过多数人还是认为泡泡玛特怎么可能只靠一只LABUBU可以使到公司的市值升上4,000亿元。但是，泡泡玛特的股价在突破300元之后仍然没有停止上升，再一路上升至去年8月的337元历史最高价才跌下来，一开始下跌、也就跌不停，不久前股价腰斩了，跌幅超过一半。

现价不贵 段永平料续增持

股市炒作永远是高处不算高，低处不算低，因此也没有多少小股民敢趁「低」吸纳。一直到近日，突然出现一个资深投资者、股市大户段永平，高调的说要大举入货，而且很快就买入5%股权，为一个必须公开宣布的持货水平，也一举成为泡泡玛特的第二大股东，泡泡玛特的股价也在段永平宣布持仓超过5%后急升。名人效应是其中一个原因，认为泡泡玛特现价并不算贵，也是近日股价急升的另一个原因。

过去两年，我们只看到泡泡玛特股价狂升许多倍，却没有留意泡泡玛特盈利也急升许多倍，现价买泡泡玛特的P/E值是近16倍，不算高。今年第一季度的业绩已经公布，盈利增长80%，仍然在急速增长中，如果今年全年业绩能够维持80%增长，明年泡泡玛特公布业绩后，P/E值将会降至不足9倍。估计这是段永平决定斥资百亿买入泡泡玛特的理由，有理由相信以段永平的财力，也应该不会满足于仅仅5%持股比例，应该还会再继续买。

领展租金「曙光就在前面」

另外，领展（823）上周业绩公布后，股价连升两日，说明市场相当满意领展的业绩。以现价计算，领展股息率6.3厘，也算是高息股。在公布业绩时，领展管理层认为今年的租金收入仍会面对压力，幸好这也应该是黑暗的尽头，曙光就在前面。

另一个可以支持股价的因素是领展在不久前卖掉新加坡一个物业，作价2.5亿坡元（约15亿港元），不但能够获得不错的利润，更重要的是领展打算用这笔钱进行回购，回购肯定有利于股价。

曾渊沧