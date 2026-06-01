SpaceX上市恐成美股最后亢奋 林本利预3注捞货 瞄准巴郡及两只ETF｜百万仓

市场憧憬美伊达成和平协议，美股三大指数上周五再创新高，道指首次突破51000点大关，标指罕见地连升9周。著名经济学者林本利担心SpaceX上市会是美股最后亢奋，倘其后美股出现显著回调，他建议视高位回调幅度，分三注捞货，最简单可买巴郡、标指和纳指ETF。

史上最大规模新股的SpaceX，预计将于6月12日前后上市，林本利特别注视其上市进程，因他认为市场大量资金近期涌入科技股、半导体、AI及晶片股，实际上是在托市，营造市场气氛给SpaceX上市，「因此SpaceX上市后有机会大跌，我觉得有几大机会。」

局势与2018年及2022年相似

巴菲特早前警示股市如赌场，林本利表示认同，并指现时局势与2018年及2022年相似，当年都是美国总统上任的第二年，由年初至6、7月股市表现反复，上落约8%至10%，但踏入第四季便急插，主要由于加息因素，例如2022年，当年6月之后因通胀失控，联储局连续四次每次加息0.75厘，累计加息3厘，导致科技股大跌。

著名经济学者林本利担心SpaceX上市会是美股最后亢奋，倘其后美股出现显著回调，他建议视高位回调幅度，分三注捞货，最简单可买巴郡、标指和纳指ETF。

他表示，原先市场预期今年会减息两次，但最近美国通胀升温，「打仗不单止油价上升，食品价格都上升，因为物流链受到影响」，他认为美国今年很大机会不减息，甚至有机会加息，对股市构成压力。

林本利直言，投资者别以为美股能够长升长有，例如2000年科网泡沫，当年联储局主席格林斯潘早于1996年提出「非理性亢奋」，股市一直升至2000年才爆破，但纳斯达克由高位跌了八成多。而2000年至2009年金融海啸，美股都处于低位达十年八载，拉匀计升幅约9%至10%，并非过去十多年平均升幅达10多个百分比。

不能「一面倒」买一个市场

鉴于美股回调风险，他个人持有美股仓位已由去年最高的35%减持至约27%，「我是巴菲特的忠实支持者，他一路减持一路增持现金，过去都试过被人笑，但当金融海啸杀到、当科网泡沫爆破的时候，或者是2022年科技股跌了30几巴仙，但巴郡是升的。」

尽管美股有大跌风险，林本利仍然认为需要持有美股。他最近推出新书，与资深投资者李慧群合著《一本书学好美股投资》，分享过去6年多的美股实战经验。他指出，自2000年起，港股和美股的升跌周期并不完全同步，投资者应建立一个包括港股及美股的均衡组合，平衡风险，以立于不败之地，不能「一面倒」只买一个市场。

美股最简单买3只已足够

以100万港元建立股票组合为例，林本利建议基本配置是港股占67%、美股占33%，美股主要作增值，港股主要作收息用途，两者配合下可分散投资风险，降低持仓的波动性。林本利认为，对于资金不多，或没有时间在半夜买卖美股，美股最简单可买三只已经足够，即标普500指数ETF的VOO、纳指100指数ETF的QQQ，以及巴郡。若这3只美股各占三分之一，2019年至2025年的平均回报为17.5%，跑赢同期升14.6%的标指。

他指出，拣选这3只美股的策略，其实是应用了杠铃策略，巴郡持有大量优质股票和现金，大市下跌时跌幅较低，兼且该公司可动用现金趁低吸纳。另一方面，一个均衡的投资组合不能完全没有科技股，但若想安心地持有科技股，追踪纳指100的QQQ持有一篮子的科技股较安心。透过同时持有巴郡和QQQ，策略上可以减低下行风险，同时保留科技股大升而跑赢大市的机会。

不过，林本利透露，其美股比重现时已由之前约35%减至27%，且不讳言或减至更低，但也不会尽沽，因不知道估值超高的科技股及Al股何时会出现下跌30%以上的大调整。

倘若出现美股显著调整，他建议分三注入市，例如他曾在2022年初及2025年4月特朗普开征「对等关税」时，他便利用此招分注买美股，具体做法是当标指由之前高位回调5%至10%，未建立美股仓的话先买第一注、建立一半美股仓位。若股市进一步由最高再跌约16%，则买第二注、多买四分一货 ；第三注则在较最高位跌逾20%时买入。

对恒指见30000点仍有信心

至于港股，他多次在《星岛》提到恒指有机会见30000点，「以现在的情况可能要迟一迟」，但他对2027年恒指重上30000点很有信心，皆因港股向来有「逢七例升」的往绩。他回顾过去数十年，2017年由年头升到年尾，2007年是国企股升，当年恒指已达31000多点，1997年庆回归升市，1987年是期指带动，「所以看过去四十年，逢七都是升市，而且升得很厉害。」他认为，若战争局势慢慢平淡，俄乌或中东战争平息，物价升幅由高位回落，并有减息空间，对2027年股市前景感乐观。

留意腾讯、平保及招行

选股方面，林本利钟情大蓝筹、科技股及「中特估」等内地公司，例如电讯股、石油股、内银股等，本地蓝筹及内地股票各占一半。林本利指，内地科技股今年表现疲弱，腾讯（700）由高位680多元跌至现时约427元，已由高位跌了三成多，虽然「此一时彼一时」，但现价亦值博。至于「中特估」，中石油（857）、中海油（883）及中移动（941）已升了很多，建议留意相对落后的股份，如平保（2318）由70多元跌至60多元，跌了一成多；招行（3968）第一季表现相对逊色，都可考虑在6月至7月初趁除净前吸纳。

记者：叶卓伟

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