短线炒作好玩但无益 低捞富途获利后 转买一只软件ETF｜李声扬

笔者较少做短线操作，也较少在本栏讨论。但笔者近期低位买了富途（FUTU）获利，然后转买一只软件ETF（IGV），也和读者分享一下心路历程。不过整体来说，买入优质股并长期持有，才是主菜。短线炒作，只像零食，好玩但无益。

富途几年前已有类似剧本

富途被中央政府处分，大家已有所闻。但当日盘前股价一度跌40%，开盘仍跌超过30%，笔者就趁机买入。背后原因已在社交媒体及Patreon解释，不重复太多。肯定的是，这不是富途首次被「整顿」（也可能不是最后一次），但只要投资者不善忘，就会记得几年前已有类似剧本。

网上的「分析」哗众取宠，部份提到公司将会倒闭，或者是内地人只能沽货不能买货，甚至要峰拥来港。但现实一点，类似的剧本几年前已上演，而罚款金额对富途来说也是小菜一碟。创办人只被罚125万人民币，更明显是从轻发落，根本是好消息！

笔者之前都有想买入富途，苦无机会。结果成功在大插时，约84元买入。不过，富途股价反弹之快，也叫笔者意外，一度反弹至110元水平，而「出事」前才120元左右；当近两天富途股价也稳定下来，笔者认为「时机差不多」，就减持了大部份持股，只留下小部份。

投资者切忌陷入僵化思维

监管机构的处分，肯定对富途还有影响，股价回升至近110元，似乎已相当合理。但必须强调的是，市场并不总是线性运作。我们常会观察到一种现象：尽管基本面恶化或出现利淡消息，股价却依然坚挺，甚至高于坏消息前的水平。这在投资领域并不罕见，例如过往美股在关税战阴霾下仍能突破新高（明明有效税率仍较关税战前高），或是疫情期间市场在极短时间内修复并刷新高位（明明疫情一定会打击经济）。因此，作为投资者，切忌陷入僵化的直线思维，更不要执意与市场趋势对抗，盲目「造淡」。

笔者保留了小部分富途仓位，因为长远来看，笔者仍欣赏该公司的商业模式。然而，近年外在干扰不断，难免让人思考是否有更佳选择，例如考虑买入盈透证券（IBKR）。背后的核心投资逻辑始终不变：我们应「买庄不买闲」。在这个资本市场中，散户以为聪明，日炒夜炒，最终获利的往往是券商、发行商，这实质上是一场财富转移的过程。

软件板块已出现明显复苏

另外，笔者沽出大部份富途的资金，转向了软件类股ETF（IGV）。理由很简单：之前软件即服务（SaaS）板块历经了严峻的「世界末日」，估值一度跌至谷底，但近期伴随着如Snowflake（SNOW）等企业缴出亮眼业绩，该板块已明显复苏。与其费心挑选单一个股，不如透过IGV进行「大包围」配置——反正笔者都持有微软、Palantir及Salesforce等较大的公司。

笔者仍是主张采取中长线布局，投资不应是日夜悬心的负担，在轻松的状态下运作，其重要性往往被严重低估。

当然，笔者针对富途采取了「超短线」策略，皆因机会一闪即逝；但对于IGV这类中长线布局，则毋须过于急躁。所以我们不能一本通书睇到老。

若果短期IGV能有可观获利，笔者可能又会再锁定部份利润，再调配至黑石Blackstone（BX）等标的。BX作为私募信贷巨头，其业务与SaaS板块的兴衰有著千丝万缕的联系，笔者会在未来详细剖析。但这只是一个假设，笔者并未进行相关操作，也可能改变主意。

Patreon作者 李声扬

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