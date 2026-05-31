高息重磅股6月排队除净 年息逾6厘 专家警告勿盲目追入 荐4股长线收息 静待低位分注买

踏入6月份，中国移动（941）、中国联通（762）及恒基地产（012）等多只重磅高息股先后除净，不少「食息一族」习惯提早入货博「财息兼收」。光大证券国际证券策略师伍礼贤接受《星岛头条》访问时直言，散户盲目在除净前追入恐「得不偿失」。他建议不论短线或中长线部署，均应采取「除净后吸纳」策略，并选出4只最值得长线持有的优质收息资产。

翻查整个六月份的除净时间表，涵盖电讯、公用及金融等多个传统收息板块，当中包括本地投资者钟爱的中资电讯股中国联通（762）及中国移动（941），分别于6月3日及6月5日除净，现价股息率均超逾6厘；本地公用股如香港中华煤气（003）亦于6月3日除净。此外，高息榜上的中国中车（1766）及民生银行（1988）过去12个月股息率更分别录得6.8厘及6.4厘。

部分6月除净收息股 股息率* 除净日 股息 中国中车（1766） 6.74% 6月22日 0.35 领展房产基金（823） 6.51% 6月11日 2.629 民生银行（1988） 6.46% 6月22日 0.217 中国联通（762） 6.33% 6月3日 0.483 中国移动（941） 6.14% 6月5日 5.227 恒基地产（12） 5.81% 6月4日 1.8 中国电信（728） 5.79% 6月2日 0.3 中国石油化工股份（386） 5.79% 6月8日 0.25 海螺水泥（914） 5.45% 6月2日 1.037 中国海洋石油（883） 5.27% 6月11日 1.39 华润电力（836） 4.92% 6月10日 1.047 香港中华煤气（003） 4.88% 6月3日 0.35 中国石油股份（857） 4.72% 6月18日 0.514 中信股份（267） 4.60% 6月30日 0.613 *过去12个月股息率

短线博财息兼收恐得不偿失

对于不少散户钟情在除净前夕买入股份博「财息兼收」的短线操作，伍礼贤指出，收息板块从来都不适合短线炒作。

他解释，虽然投资者在除净前买入能顺利获取股息，但股份除净后股价会相应下调，因此短线买入的最终回报，关键在于往后的市况以及股价的跌幅。若投资者过度纠结于除净日前后买入股份的时间点，而忽略该股份未来的股价走势，往往会面临「赚息蚀价」的风险，结果得不偿失。

中长线部署策略 等除净后低位吸纳

伍礼贤续指，若纯粹从除息角度作比较，他认为「除净后买入」会比「除净前买入」更加理想。主要原因在于税项因素，部分股份在派发股息时需要扣除股息税，但股价在除净时的下调幅度，并不会考虑税项。因此，投资者若在除净前买入，实际收到的净股息有机会少于股价除净的跌幅。

至于打算作中长线部署的股民，伍礼贤建议投资者除了留意股份长远的派息能力及水平外，更需要具备耐性。中长线持有的核心逻辑是实行「低吸」策略，因此静待除净后股价回落，或等出现较吸引的低位时才分注吸纳，才是更理想的部署。

四大心水收息股

在挑选具体的收息股份时，伍礼贤提醒，投资者必须紧扣企业的基本面，尤其要密切留意该股份接下来所处的行业是否处于增长周期，以及其整体的盈利前景与派息稳定性。

在6月份除净的股份名单当中，伍礼贤相对看好以下两大板块共4只个股，认为可作为长线收息的资产配置，分别是中资电讯股中国移动（941）、中国联通（762）；以及能源及电力股华润电力（836）、中国海洋石油（883），均适合在除净后买入。