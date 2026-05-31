高息重磅股6月排队除净 年息逾6厘 专家警告勿盲目追入 荐4股长线收息 静待低位分注买
发布时间：06:00 2026-05-31 HKT
踏入6月份，中国移动（941）、中国联通（762）及恒基地产（012）等多只重磅高息股先后除净，不少「食息一族」习惯提早入货博「财息兼收」。光大证券国际证券策略师伍礼贤接受《星岛头条》访问时直言，散户盲目在除净前追入恐「得不偿失」。他建议不论短线或中长线部署，均应采取「除净后吸纳」策略，并选出4只最值得长线持有的优质收息资产。
翻查整个六月份的除净时间表，涵盖电讯、公用及金融等多个传统收息板块，当中包括本地投资者钟爱的中资电讯股中国联通（762）及中国移动（941），分别于6月3日及6月5日除净，现价股息率均超逾6厘；本地公用股如香港中华煤气（003）亦于6月3日除净。此外，高息榜上的中国中车（1766）及民生银行（1988）过去12个月股息率更分别录得6.8厘及6.4厘。
|部分6月除净收息股
|股息率*
|除净日
|股息
|中国中车（1766）
|6.74%
|6月22日
|0.35
|领展房产基金（823）
|6.51%
|6月11日
|2.629
|民生银行（1988）
|6.46%
|6月22日
|0.217
|中国联通（762）
|6.33%
|6月3日
|0.483
|中国移动（941）
|6.14%
|6月5日
|5.227
|恒基地产（12）
|5.81%
|6月4日
|1.8
|中国电信（728）
|5.79%
|6月2日
|0.3
|中国石油化工股份（386）
|5.79%
|6月8日
|0.25
|海螺水泥（914）
|5.45%
|6月2日
|1.037
|中国海洋石油（883）
|5.27%
|6月11日
|1.39
|华润电力（836）
|4.92%
|6月10日
|1.047
|香港中华煤气（003）
|4.88%
|6月3日
|0.35
|中国石油股份（857）
|4.72%
|6月18日
|0.514
|中信股份（267）
|4.60%
|6月30日
|0.613
|*过去12个月股息率
短线博财息兼收恐得不偿失
对于不少散户钟情在除净前夕买入股份博「财息兼收」的短线操作，伍礼贤指出，收息板块从来都不适合短线炒作。
他解释，虽然投资者在除净前买入能顺利获取股息，但股份除净后股价会相应下调，因此短线买入的最终回报，关键在于往后的市况以及股价的跌幅。若投资者过度纠结于除净日前后买入股份的时间点，而忽略该股份未来的股价走势，往往会面临「赚息蚀价」的风险，结果得不偿失。
中长线部署策略 等除净后低位吸纳
伍礼贤续指，若纯粹从除息角度作比较，他认为「除净后买入」会比「除净前买入」更加理想。主要原因在于税项因素，部分股份在派发股息时需要扣除股息税，但股价在除净时的下调幅度，并不会考虑税项。因此，投资者若在除净前买入，实际收到的净股息有机会少于股价除净的跌幅。
至于打算作中长线部署的股民，伍礼贤建议投资者除了留意股份长远的派息能力及水平外，更需要具备耐性。中长线持有的核心逻辑是实行「低吸」策略，因此静待除净后股价回落，或等出现较吸引的低位时才分注吸纳，才是更理想的部署。
四大心水收息股
在挑选具体的收息股份时，伍礼贤提醒，投资者必须紧扣企业的基本面，尤其要密切留意该股份接下来所处的行业是否处于增长周期，以及其整体的盈利前景与派息稳定性。
在6月份除净的股份名单当中，伍礼贤相对看好以下两大板块共4只个股，认为可作为长线收息的资产配置，分别是中资电讯股中国移动（941）、中国联通（762）；以及能源及电力股华润电力（836）、中国海洋石油（883），均适合在除净后买入。