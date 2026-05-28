Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

首季5000宗永久离港提走强积金涉逾11.8亿 总供款创季度新高

投资理财
更新时间：20:12 2026-05-28 HKT
发布时间：20:12 2026-05-28 HKT

积金局最新的《强制性公积金计划统计摘要》显示，今年第一季以永久离港为理由，提早提取强积金的申索数目增至5000宗，按季增加19.04%，按年则减少25.37%，涉及金额11.88亿元，按季增加16.01%，按年则减少26.94%。

积金局指出，首季以抵消遣散费为理由提取强积金的申索6500宗，按季减少7.14%，按年减少31.58%，金额为5.74亿元，按季持平，按年减少31.99%；首季以抵消长服金为理由提取强积金的申索4600宗，按季减少16.36%，按年减少30.3%，涉及金额7.23亿元，按季减少15.24%，按年减少27.19%。

可扣税自愿性供款数目按年上升16%

截至2026年3月底，强积金可扣税自愿性供款（tax-deductible voluntary contributions （TVC））帐户数目首次突破10万个，共10.1万个，并按年上升16%；TVC帐户的供款总额在2026年第一季达15亿，是自TVC于2019年4月实施以来最高季度数字，而自实施以来相关帐户的累计供款金额则为156亿元。

另外，首季已收的强积金总供款创季度新高，达244亿元，当中强制性供款为175亿元。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
刘恺威红馆拖新欢曝光最新恋情 女方身材丰满似00后女生 气质清纯甜蜜晒爱
刘恺威红馆拖新欢曝光最新恋情 女方身材丰满似00后女生 气质清纯甜蜜晒爱
影视圈
6小时前
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
影视圈
12小时前
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
时事热话
4小时前
屯门中学校长李卓兴爆粗成「三失」 今向校董会请辞 关爱队、分委会席位亦不保
01:34
屯门中学校长李卓兴爆粗成「三失」 今向校董会请辞 民政署：接获辞任关爱队及分委会通知
社会
2小时前
风扇仔「大户」试伏报告！港男深水埗丧买20把实测：竟得一款封神？好用全靠这两点｜Juicy叮
风扇仔「大户」试伏报告！港男深水埗丧买20把实测：竟得一款封神？好用全靠这两点｜Juicy叮
时事热话
10小时前
太兴/敏华大派现金券！14餐饮品牌联推$33即减优惠／$3加购／$33特价套餐
太兴/敏华大派现金券！14餐饮品牌联推$33即减优惠／$3加购／$33特价套餐
饮食
7小时前
02:04
公务员加薪｜薪酬趋势净指标出炉 高层加4.12% 中层加2.64% 低层加1.17%
政情
10小时前
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
影视圈
23小时前
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
食用安全
13小时前
Driscoll's蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢行字？
饮食
2026-05-27 19:23 HKT