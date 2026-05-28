首季5000宗永久离港提走强积金涉逾11.8亿 总供款创季度新高

积金局最新的《强制性公积金计划统计摘要》显示，今年第一季以永久离港为理由，提早提取强积金的申索数目增至5000宗，按季增加19.04%，按年则减少25.37%，涉及金额11.88亿元，按季增加16.01%，按年则减少26.94%。

积金局指出，首季以抵消遣散费为理由提取强积金的申索6500宗，按季减少7.14%，按年减少31.58%，金额为5.74亿元，按季持平，按年减少31.99%；首季以抵消长服金为理由提取强积金的申索4600宗，按季减少16.36%，按年减少30.3%，涉及金额7.23亿元，按季减少15.24%，按年减少27.19%。

可扣税自愿性供款数目按年上升16%

截至2026年3月底，强积金可扣税自愿性供款（tax-deductible voluntary contributions （TVC））帐户数目首次突破10万个，共10.1万个，并按年上升16%；TVC帐户的供款总额在2026年第一季达15亿，是自TVC于2019年4月实施以来最高季度数字，而自实施以来相关帐户的累计供款金额则为156亿元。

另外，首季已收的强积金总供款创季度新高，达244亿元，当中强制性供款为175亿元。