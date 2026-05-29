内地严防走资兼引流 下一目标恐成保险业｜余伟龙

2026年5月下旬，中国金融监管领域投下了一枚「核弹级」震撼弹。中证监联合工信部、公安部、人民银行等八大部门，正式对富途证券、老虎证券及长桥证券等跨境互联网券商开出巨额罚单，并发布《综合整治非法跨境证券期货基金经营活动实施方案》。这场酝酿已久的监管风暴，不仅标志著「跨境炒股」灰色地带的终结，更揭示了中国在维护金融安全与重塑资金流向上的深远布局。

从「温馨提示」到「行政处罚」

富途被拟处以约18.5亿元人民币罚款，老虎则面临3.1亿元罚款及1亿元违法所得没收。

此次处罚力度之大、层级之高，远超市场预期。富途被拟处以约18.5亿元人民币罚款，老虎则面临3.1亿元罚款及1亿元违法所得没收。更具象征意义的是，两家公司的首席执行官李华与吴天华均被处以过百万元的个人罚款。

这并非突如其来的袭击。早在2022年底，中证监已定性其为「非法经营证券业务」。然而，此次「八部委联动」并设立为期两年的集中整治期，释放了一个明确信号：这不再仅是证券行业的规范问题，而是上升到国家资金安全层面的协同作战。监管层要求全面清理存量业务，坚决将此类活动「逐出」内地市场，这无疑是对过去十年跨境券商野蛮生长模式的「终极清算」。

监管升级背后是万亿走资压力

为何选在此时「痛下杀手」？答案隐藏在宏观数据的暗流中。尽管官方数据显示，截至2026年4月，中国外汇存底仍维持在3.41万亿美元的稳健水平，且过去5年呈现平稳增长态势，但表面的平静难掩底层的焦虑。

中国外汇存底仍维持在3.41万亿美元的稳健水平，且过去5年呈现平稳增长态势，但表面的平静难掩底层的焦虑。

根据彭博等财经数据估算，2025年规避资本管制外流的资金（含合法与地下渠道）可能高达近1万亿美元，创下2006年以来的新高。在房地产市场低迷、经济增速换挡的背景下，境内资金寻求境外资产配置的冲动空前强烈，甚至多次触及QDII（合格境内机构投资者）的官方额度上限。富途、老虎等平台在客观上成为了这股巨大资金洪流的「地下闸门」，处罚这些券商，本质上是在「堵漏」。

一石二鸟 税收合规与重塑流动性

除了「防走资」，监管层还有更深层次的「引流意图」。长期以来，通过跨境券商投资港美股的投资者，往往处于税收监管的真空地带。随著2025 年内地税务部门开始对境外投资收益追缴20%的资本利得税，将投资者赶回「正轨」，即通过港股通投资港股，或通过QDII投资美股基金，便成了逻辑必然。

「港股通」渠道在政策上享有显著优势，其买卖差价所得税的免征政策已延长至2027年。这种「差别待遇」意图明显，一方面，将资金留在「闭环」系统内，确保外汇安全；另一方面，是为持续低迷的港股市场引入急需的境内「活水」，提升港股流动性。这是一场精准的资金定向引流，旨在实现金融安全与市场繁荣的双赢。

保险业恐成下一「专项整治」对象

当跨境证券业务被彻底整肃后，资金必然会寻找新的裂缝。笔者认为，下一个面临高压整顿的板块极有可能是香港保险业。

下一个面临高压整顿的板块极有可能是香港保险业。

目前，内地居民每人每年拥有5万美元的外汇额度，法律明确严禁该额度用于境外买房、购买人寿保险或分红类保险。然而，实务中透过各种跨境支付手段规避监管的行为屡见不鲜。如果中证监与外管局的最终目标是实现资金流动的「一条龙监控」，那么香港的保险业务与银行离岸帐户，无疑将成为下一阶段「专项整治」的重点对象。

余伟龙

全职投资者

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