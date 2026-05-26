强积金属数十年长跑 耐心等待「复利效应」｜彭永东

近月市场波动加剧，但除了股市升跌本身成为话题外，更值得关注的是香港人面对MPF时的情绪反应。如近日Threads上一则有关MPF的帖文，引起不少打工仔热议。有网民分享自己供款约23年后，连同自愿性供款，MPF累积已接近550万元。帖文下大量留言都表示意外：「原来MPF可以累积到咁大！」

然而，同一时间，市场数据却反映另一个现象。根据BCT资料，今年3月环球股市急跌期间，不少MPF成员急于进行基金转换；但到4月市场反弹后，资金又重新流入股票基金及混合资产基金。这种「跌时离场、升时追回」的情况，其实多年来一直存在。

不少人以为MPF回报差，是因为拣错基金；但现实往往是，真正拖低回报的，很多时是投资情绪。

复利威力在于后半段

很多人讨论MPF，都习惯会问：「边只基金最好？」、「美股基金仲追唔追得过？」但MPF本质上，其实是一项长达数十年的资产累积工具。真正拉开回报差距的不是单一基金，而是投资行为。

以近期 Threads 热议个案为例，假设供款人现年45岁，供款23年后累积约550万元，并持续每月供款约1.5万元。若未来20年平均回报约4%，退休时资产有机会增长至约1,700万元；若长期平均回报达7%，资产更有机会接近3,000万元。很多人看到550万元已觉得惊讶，但真正关键的，其实是未来二十年的「复利增长」。

另一位网民则分享，自MPF推出以来一直只做基本强制性供款，每月约3,000元，25年间累积约300万元，其中约130万元属投资收益。换句话说，接近一半资产，其实来自市场回报，而非供款本身。

假设该人士未来继续维持现有供款：若年均回报约4%，退休资产有机会增至620万元；若年均回报约7%，则有机会升至约960万元。

若按4%退休提取率推算：620万元资产，每月被动收入约2万元；960万元资产，每月则约3.2万元。 两者每月相差超过1万元，长远生活质素差异其实十分明显。这亦说明了一个关键：MPF 并不是「退休前先会睇」的户口，而是一项需要主动经营的长期资产。

最伤往往是「低位离场」

近年市场其中一个特征，是波动速度非常快。今年3月，受中东局势及环球市场影响，全球股市曾一度急跌；但到4月停火消息出现后，市场又迅速反弹，「综合基金指数＋通胀指数」单月反弹6.66%，不但收复3月失地，年初至今回报亦重新回正。

问题是，不少投资者往往在最悲观时选择转仓。频繁「All in、All out」，最容易形成「低位沽出、高位追回」的循环。短期看似避开风险，但长远反而会不断削弱复利效果。这也是不少人供款多年后，回报依然未如理想的重要原因。

每次避开跌市不是最重要

真正能累积较高退休资产的人，很多都有几个共通点：长期稳定供款、愿意增加自愿性供款、有基本资产分散、不因短期新闻频繁转仓，以及愿意长时间留在市场。

部分高级公务员案例亦显示，在较长年期、较高雇主供款比例及持续供款之下，MPF完全可以由「退休辅助工具」，慢慢累积成一笔真正可观的长线资产。

不少香港人至今仍把MPF视为「每月被扣的一笔钱」。但从理财角度来看，它其实是一场长达三、四十年的长跑。重要的不是每次能否避开跌市，而是能否好好打理，如：建立稳定供款、分散配置，与长期持有的习惯。

最终拉开差距的，很多时不是谁能准确预测市场升跌，而是谁能在市场波动之中，仍然保持纪律、持续供款，以及耐心等待时间带来的复利效果。

IPP Financial Advisers Limited董事 彭永东