退休All in美债 稳赚5厘表面吸引 单靠债券难赢通胀 「不宜全数资产瞓身」｜李声扬

近期市场对美债关注度甚高，笔者之前在本栏也写过，坊间流传一种说法：只要拥有2000万港元，全数买入30年期美债，每年稳收5厘息，即100万港元，从此过上「无忧」退休生活。这种策略表面看来确实吸引，但投资从无免费午餐，若要探讨其可行性，必须剖析背后的风险与本质。再讲一次，笔者并非认为不可行或「伏」，但投资要多思考。

首先，美债并不等同于银行定期，也不同于收息股，某程度上更胜于做定期或买收息股。皆因银行没有30年期的定存方案，而收息股或货币基金存在派息不稳及价格大幅波动的风险。相比之下，买入30年期长债，在持有至到期（Hold to Maturity）的前提下，确实能达成锁定利率的效果。

勿混淆票面息与到期收益率

然而，投资者必须厘清「票面利率」（Coupon Rate）与「到期收益率」（Yield to Maturity）的区别，切勿将两者混淆，否则极易对预期回报产生误判。这些笔者在Patreon有详细讨论。现在30年美债，「票面利率」与「到期收益率」都同时高过5厘，但两者真的不是同一回事！

有人担心通胀侵蚀购买力。这是长债投资最无法回避的风险。若预估未来30年平均通胀率为3%，今日的100万元，30年后的实际购买力将缩水超过一半。投资者须权衡：选择美债是为了「保本收息」，还是追求「资本增值」。若投资目标是跑赢通胀，单靠债券并不足够，配置股票类资产才是正道。至于所谓的抗通胀债券（TIPS），虽然能抵御通胀，但息率远低于传统国债，这又回到「鱼与熊掌不可兼得」的两难。

美国违约或美元崩溃实属过虑

第二点是违约与货币贬值风险。市场常担忧美国违约或美元崩溃。事实上，美国以美元发债，违约风险极低，即便出现偿付困难，透过印钞即可解决，其代价仅是长期的通胀压力（上一段已讨论）。至于汇率问题，投资者常将美金相对于「实体资产」的购买力下降，误读为「美元汇率崩溃」。翻看历史数据，即便美国长期量化宽松，美元汇率在国际货币体系中依然表现稳定，并未出现如部分人所担忧的崩盘式下挫。2007年美汇指数是70，现在是100，说好的「美元崩盘」呢？

未来美元地位难料 不宜全数押注

第三风险是资产过度集中。即便资金雄厚，将身家全数投入单一国家债券，依然存在地缘政治的集中风险。若未来地缘格局剧变，美元地位大幅动摇，投资者将极为被动。此可能性当然不大，但30年的事，谁知道呢？

总结而言，对于年届五六十岁、追求稳定现金流的退休人士，以美债作为配置的一部分确实可行。但我并不建议将所有资产「瞓身」投入。传统的「60/40 组合」（即60%股票、40%债券）依然是历久不衰的黄金法则。债券提供稳定的日常现金流，而股票则负责对抗通胀与实现资本增长。

认清风险承担能力 做好资产配置

投资者切记，任何高于美债的收益必然伴随风险。若妄想寻求一种既无风险、回报又高、还能抗通胀的投资产品，那不过是海市蜃楼。认清自己的风险承担能力，做好资产配置，才是退休理财的务实之道。

Patreon作者 李声扬

相关文章：高位All in摸顶非末日 2000年买QQQ累升逾500% 「时间够长仍可回家」｜李声扬