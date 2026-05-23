百年数据揭美国中期选举影响 股市震荡中的投资智慧｜余伟龙

随著2026年11月美国中期选举的临近，全球金融市场再次聚焦于政治周期对股市的深远影响。历史经验一再证明，政治因素，特别是美国的选举周期，往往是牵动股价表现的关键因素。对于投资者而言，理解并预判这些周期性模式，无疑是穿越市场迷雾、把握投资先机的重要指引。

投资者厌恶政治不确定性

英国独立宏观经济研究机构Longview Economics总监兼资深市场策略师哈利·科尔文（Harry Colvin）透过回溯近百年数据，揭示了中期选举前后股市的显著规律。他指出，在美国中期选举年的前9到12个月，股市表现通常呈现出震荡且疲软的态势，此时期的股市回报率显著低于非选举年。

具体而言，从1926年至2022年的数据来看，标普500指数在中期选举前一年的时间里，平均跌幅高达18.2%，甚至曾出现超过40%的惊人下跌幅度。

Harry特别指出，在过去25次中期选举中，排除9次发生在经济衰退前后一年之内的案例，剩下的16次里，有12次在选举日前一年出现了超过10%的标普500大幅回调，其中7次跌幅超过20%，5次介乎于10%至20%之间。这种显著的下跌压力，反映了投资者对政治不确定性的普遍厌恶。中期选举结果可能导致政策僵局，甚至引发经济混乱，这些潜在风险使得市场情绪趋于谨慎，资金流向保守。

中期选举对执政党多不利

从历史角度看，中期选举对现任总统所属政党往往不利，总统所属政党在国会选举中，通常会失去席位，特别是在众议院。这种现象被称为「中期魔咒」，其原因多样，包括选民疲劳、反对党投票率更高，以及政府执政头两年的政策可能不受欢迎等。例如，若当前执政党在国会失去多数席位，可能导致「跛脚鸭」政府，使得重大政策的推动面临阻碍，从而加剧市场对政策不确定性的担忧。

政策僵局（Policy Gridlock）对股市的影响是双面的。一方面，它可能限制政府推出激进政策的能力，从而减少政策风险，为市场提供一定的稳定性。另一方面，它也可能阻碍经济改革和刺激措施的实施，尤其是在经济需要强力干预时，政策僵局可能导致经济复苏乏力或问题恶化。对于特定行业而言，政策僵局可能意味著相关法规或补贴政策的停滞，进而影响其盈利前景。例如，在虚拟货币、能源或科技等受政策影响较大的行业，投资者需格外关注选举结果可能带来的政策走向。

选举后股市或迎强劲反弹

从历史角度看，中期选举对现任总统所属政党往往不利，总统所属政党在国会选举中，通常会失去席位，特别是在众议院。

尽管中期选举前市场表现不佳且波动剧烈，但历史数据也为投资者描绘了一幅充满希望的图表，中期选举结束后，股市通常会迎来显著的「选举后上涨行情」。一旦选举结果尘埃落定，政治不确定性随之消散，市场得以重新聚焦于经济基本面，对未来政策方向的预期也变得更加清晰。

数据显示，选举后3个月，标普500指数平均上涨约5.8%；选举后6个月，平均上涨约10.5%；选举后12个月，平均上涨约14.8%。自1950年以来，标普500指数在中期选举后一年的时间里，几乎从未出现过负回报。更为引人注目的是，历史数据表明，如果在选举年市场触底时进场，随后一年的中位数涨幅甚至可达30%以上。

这种「选举后上涨行情」的逻辑在于，市场厌恶不确定性，而非特定的政治结果。一旦不确定性消除，无论选举结果如何，市场都会根据新的政治格局重新定价。此外，许多投资者可能在选举前选择观望，待选举结束后，这些观望资金重新入场，也为市场提供了上涨动力。

逢低布局 把握中长期机会

中期选举前的震荡期，正是部署中长期仓位的最佳时机。

综合历史数据与市场逻辑，2026年的美国中期选举周期为投资者提供了一个独特的策略性布局机会。笔者认为，中期选举前的震荡期，正是部署中长期仓位的最佳时机。投资者可以利用市场回调，逢低买入那些基本面稳健、具有长期增长潜力的优质龙头股。

在选择投资标的时，除了关注企业自身的盈利能力和竞争优势，也应考虑其在不同政治环境下的韧性。例如，在政策僵局可能持续的背景下，那些受政府政策影响较小、或能够适应多变政策环境的行业和公司，可能更具吸引力。此外，一些具有防御性质的板块，如公用事业、必需消费品等，在市场波动时期也可能表现出较好的抗跌性。

展望2027年，随著中期选举不确定性的消退和市场信心的恢复，逢低布局的投资者有望获得丰厚回报，甚至可能轻易跑赢大盘指数。

然而，投资者仍需保持警惕，密切关注宏观经济数据、企业盈利报告以及地缘政治风险等因素，并根据市场变化灵活调整投资组合。毕竟，历史虽有借鉴意义，但未来从不简单重复。

余伟龙

全职投资者

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