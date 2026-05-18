汇丰调查指本港富裕家庭健康财务缺口达240万元 六成人无定期体检

汇丰发布的《汇丰卓越理财富裕家庭健康报告2026》指出，本港富裕家庭在面对重大健康风险时，可能面临高达240万元的潜在财务缺口。

涉医疗开支差额及潜在收入损失

汇丰香港区零售银行及财富管理业务卓越理财客户策划及战略合作主管杨思敏表示，240万元的潜在财务缺口是根据调查结果，按两个主要部分推算，包括约150万元的医疗开支差额，可能源于医疗保障不足，以及约90万元的潜在收入损失，主要因治疗期间工作能力受影响所致。

是次调查于1月至2月进行，共访问了1000名年满25岁、拥有100万元流动资产的富裕人士，香港及内地受访者各占一半。

85%受访者未定期癌症筛查

她指，受访者对健康亦出现行动缺口，报告显示，高达60%人未有定期进行体检，主要原因是费用高昂（37%）、自觉健康（33%）。同时，高达85%人未有定期进行癌症筛查，主要原因包括45%自觉生活习惯良好即无需检查（45%）。

认知障碍风险关注不足

至于认知缺口方面，报告指约40%人睡眠少于7小时，多因享受「Me Time」所致，可令中风风险增加近3成。此外，仅5%家长忧虑子女体重，但实际上有20%子女属过重，而肥胖令第二型糖尿病风险增4倍，可令儿童更早发病；逾50%人重视优质饮食及睡眠，但仅7%关注认知障碍风险，而过去20年，认知障碍相关死亡增近5倍。

内地富裕家庭视香港为健康枢纽

报告又指，香港在区内富裕家庭心目中具备明显的健康枢纽定位，约七成内地富裕家庭视香港为健康枢纽，主要原因包括香港具备世界级的医疗专家与治疗水平（70%）、健康检查及癌症筛查技术（72%），以及医疗服务性价比（65%）。

跨境医疗需求按年增近四成

另外，汇丰卓越理财的内部行为观察数据显示，整体跨境医疗相关的交易需求按年增长近40%，反映市场对一个能整合两地医疗选择与体验的健康平台，需求显著增加。

汇丰首季新增卓越理财客户人数达双位数

杨思敏称，首季该行新增卓越理财客户人数，不论按年或按季均保持双位数增长，当中内地客占了重要部分，第2季以来新客增长势头持续。对跨境养老服务这领域，该行则在考虑中。

汇丰卓越理财宣布联乘香港中文大学医院、港怡医疗及养和医疗集团，于旗下三间指定医疗中心，为客户提供专属预约时段及门诊服务。