牛市持续逾一年 保险生意势大增｜曾渊沧

特朗普在中国的三天访问结束了，习近平在特朗普的三天访问中，除了第一晚特朗普抵步后直接到酒店休息外，第二及第三天几乎陪足了特朗普。特朗普此行是来做生意的，为美国企业取回不少定单，不过也承诺取消不少关税、暂停贸易战，至少在今年11月美国国会中期选举前，特朗普需要得到中国的定单以争取选票，因此中美关系在未来的好一段日子应该不错。不过，港股在特朗普访问中国期间表现不佳，理由是在这段时间，不少新股、半新股的股价正进入调整期，给整体市场带来压力，这是新股上市后炒过头之后的正常反应。

「买保险等于买基金」

通常，当股市确认进入牛市一年以上的时间之后，保险公司的生意会开始急速上升。2024年恒指从14000点起步，至今年初最高见28000点，升了足足一倍，如此升幅，会大幅度的提升保险公司的新增保单，今天的人寿保险，已经不再只是保障万一自已有甚么三长两短的事，而是一种投资，简单的说，买保险等于买基金，分别是保险公司的销售团队一般上会比基金公司更积极，因此业务增长速度比基金公司强。

保诚伙渣打增销售渠道

保诚（2378）不久之前发布今年第一季度业绩，首季新业务的盈利比去年同期增加了10%，而且，去年的每一个季度的增长率都在上升，全年增长率为12%。一般而言，保险公司的销售是依靠大量的代理发掘新客户，而保诚还多了一个销售渠道，那是与渣打银行（2888）合作。与银行合作的好处是银行经理很清楚知道客户有多少存款，那些有一大笔现金而长时间无去处的客户，是保险公司的对象。

友邦股价走势跑赢恒指

谈保险股，不能不提友邦保险（1299），这是香港规模最大、市值最高的人寿保险公司，保诚加宏利（945）的总市值也比不上友邦。而且，对不少香港人来说，一想起保诚就联想到英国，一想起宏利就联想到加拿大，友邦才是真正以香港为主的保险公司。实际上，过去友邦在宣传上也喜欢用美国友邦这个形象，原因是过去香港人认为外国的月亮是比较圆的。

但是，2008年的金融海啸，友邦的美国母公司AIG财困，决定全面脱售友邦在香港上市。在香港上市后的友邦就完全与母公司脱离关系，独立在香港发展，数年前还取得进军中国内地的准证。目前恒指与历史高位相差大约21%，而友邦股价与历史高位只相差13%，友邦跑赢了恒指。

李泽楷旗下富卫潜力很高

香港还有一间规摸较小、上市才1年的富卫集团（1828）也应该留意，理由是富卫的大股东是李泽楷，长袖善舞的李泽楷收购了富卫之后，发展得很快，去年新业务比前年增加了25%，净利润1.66亿美元，创历史纪录，而且很快的打入亚洲十个国家及地区的市场，潜力很高。

曾渊沧

