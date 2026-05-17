高位All in摸顶非末日 2000年买QQQ累升500% 「时间够长仍可回家」｜李声扬

在投资路上，最重要的心态之一，是「拥抱泡沫」。这不单是对市场的态度，更是对人生的深刻领悟。许多当年看似天崩地裂的大事，事后回首，往往变得不值一提，正如人生百态：随着个人成长与世界演进，昔日的痛楚，只是过眼云烟。

泡沫随时爆 仓位最诚实

AI泡沫爆破随时可能发生，但笔者名句是：仓位最诚实。最近有读者分享，已减磅至100%股票（先前带有杠杆），笔者认为大家亦应如此——不要杠杆，但维持全仓股票。泡沫爆破时，你必定会痛苦，但请忍耐，勿理会旁人冷嘲。因为这是必要代价。只要买得够早，即使泡沫爆破，仍有巨额利润。笔者三、五年前买入的美股，即使明天跌一半，仍有不少盈利。不少美股已升数倍，何须惊惧？当然，你可能后悔未在高位沽出反手做空，但要捕捉转角位，实务上不可能。

清仓要做两次高难度动作

清仓之难，不止一次高难度动作，而是要做两次：高位卖出后，尚需低位买回。若不买回，虽避过灾难，却错失后续增长，只成「看似聪明」却实质贫穷之人。除非是清仓后已有几千万，可靠食息安度余生，否则若资金有限，未够财自，却错失之后升浪，只能眼红别人。

看例子：十年前买美股标普指数，若2020疫情低位「止蚀」不买回，十年总回报仅约18%（年化1.6%），和做定期差不多。但持有至此呢？年化回报是16%。即使疫情前高位清仓，回报亦不理想，年化只有约5%。

当中关键是：市场持续增长。当时标普指数约3000点，跌1000点是30%；但现在标普指数7500点，那1000点，只等于13%，只是个普通调整。昔日「世纪大事」，如今仅如关税解放日或美伊战争的小幅波动。此简单数学，彰显复利威力。

以NVIDIA为例，早年笔者约10元买入，如今200元。再升5%，即等于最初本金再翻100%。雪球效应一旦起动，便威力惊人，像极人生。读者或问：若跌5%，岂非最初本金全失？非也。本金早已放大，仅是少赚盈利而已。

最好定期投资 避免All in摸顶

很多你以为天大的事，事后回想，竟是小事。因人与世界不停成长，一切会变好的。笔者多愁善感，但整体是乐观之人（100%股票者，怎会不乐观）。投资本就反映性格与世界观。试回想一下：年青时你和恋人分手，以为人生从此玩完，后来连对方姓名都忘记。反过来说，当年笔者高中状元，以为人生从此一帆风顺，如今不值一提。

最后留意，即使不幸高位All in摸顶，亦非末日。2000年科网泡沫顶位买QQQ，十六年半才回本。但近十年却海阔天空，由2000年摸顶至今，QQQ累升500%，阁下年度化回报7%，并不太差。当然，最好就是定期投资，避免All in摸顶，但故事告诉我们：时间够长，仍是可回家。

总之，拥抱泡沫，耐心持有，相信复利与成长。股市如人生，风雨过后，必见彩虹。

Patreon作者 李声扬

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