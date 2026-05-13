两只潜在「倍升」新股同步招股 专家看好商业航天概念 一只回拨20%仍难中 | 星市攻略

近期港股新股市场气氛炽热，但中签难度亦越来越大，目前再有两只新股「自动驾驶方案商」驭势科技（1511）及「商业航天第一股」拓璞数控（7688）同步招股，至本周五（15日）截止认购，投资者将再次面临「二拣一」的选择。宏高证券投资经理梁杰文接受《星岛头条》访问时表示，两股均属新兴科技赛道，预计招股反应将非常热烈，尽管两者皆具认购价值，但梁杰文直言拓璞数控因概念独特且基石投资者众多，升势料较驭势科技更夸张。

驭势经18C申上市 最多回拨20%

被问到驭势科技与拓璞数控同期招股应如何抉择，梁杰文认为两者均属新兴科技概念，再加上近期新股气氛非常炽热，预计两股的招股反应都会非常热烈，建议投资者可以两者皆申请认购。

对于散户最关心的中签难度，梁杰文坦言，虽然驭势科技属18C章申请上市的特专科技公司，设有回拨机制最多可回拨至20%，但目前新股市场气氛高涨，预计最终仍会录得近千倍超购，「即使有回拨机制，估计最终还是很难抽中」。事实上，驭势科技集资额不多，仅约8.72亿元。

驭势科技拟发行1,446.12万股H股，招股价60.3元，每手50股，入场费3,045.4元，预期5月20日正式挂牌，中信证券为独家保荐人。此外，该股引入雄安自动驾驶、CYGG、Starwin International为基石投资者，投资总额合共2.61亿元。

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拓璞概念独特 获多间基投力撑

另一方面，拓璞数控拟发行6,533万股H股，一成公开发售，招股价26.39元，集资约17.2亿元，以每手100股计，入场费2,665.61元，并将于5月20日正式挂牌，国泰君安国际、建银国际为联席保荐人。

该股引入加拿大皇家银行旗下RBC、3W Fund、博裕资本、高瓴旗下HHLRA、UBS AM Singapore、鼎晖投资旗下CDH、信庭基金、富国基金、富国香港、华夏基金、上海闵行、TT International、未来资产及高盛资产管理为基石投资者，认购额合共约1.1亿美元。

潜在升幅方面，梁杰文明显较看好拓璞数控。他表示，拓璞数控拥有「商业航天第一股」的标签，概念非常独特，且基石投资者众多，上市后在市场流通的股份极少，相信股价会录得数倍升幅。

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自驾概念股早前表现未如理想

相较之下，对于属自动驾驶概念的驭势科技，梁杰文则持审慎态度。他指出，虽然该股概念独特，但参考早前上市的小马智行（2026）及文远知行（800），其挂牌后的股价表现均未如理想，这或稍微拖累市场对驭势科技的追捧程度。因此，他预期驭势科技挂牌后未必能录得一倍以上的夸张升幅。

投资者获利逾倍宜先行沽出

至于投资部署，梁杰文表示，虽然近期新股动辄升一倍，但需留意并非所有股份皆能维持强势，例如近期上市的可孚医疗（1187）表现便不尽人意。他亦预期，两只新股暗盘都会升一倍或以上，而拓璞数控的升幅应该会更高，并建议投资者如录得超过一倍的升幅，适宜先沽出获利。

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