AI代理时代改写CPU地位 英特尔及AMD升幅倍倍声 惟专家警告估值太贵 | AI解码系列

过往AI热潮一直以「模型训练」为重心，令市场目光集中于英伟达（Nvdia，NVDA）的GPU；不过，随着AI发展步入「代理式AI」（AI Agent）时代，运算重心从单纯的算力转向复杂的逻辑调度，带动了中央处理器（CPU）需求急增，并刺激相关股份急升。截至本周一，英特尔（Intel，INTC）今年累升250%，AMD及ARM亦分别累升114%及94%。高富金融集团投资总监梁伟民接受《星岛头条》访问时表示，虽然认同CPU需求将随着AI代理普及而上升，但警告现时相关股份估值已升至极高昂水平。

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AI发展需CPU拆解任务

对于近期资金回流CPU板块，梁伟民解释，AI发展已由最初的语言大模型，演进至近日的AI代理开发，因此AI开发商不仅需要GPU的运算能力，更需要CPU来拆解任务、安排流程及调度工具，应付日益复杂的任务，从而带动需求，并使CPU重新成为市场焦点。顺带一提，市场亦开始忧虑英伟达的垄断地位，会否受到科技巨企自研GPU、如Google母企Alphabet（GOOG）的TPU及亚马逊（AMZN）的晶片所威胁。

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GPU与CPU未来比例或1:1

事实上，AMD行政总裁苏姿丰于本月初公布业绩后亦曾表示，随著AI代理需求快速增长，伺服器CPU市场正迎来结构性增长机会，预计2030年前市场规模将突破1,200亿美元，年复合增长率超过35％。她又指，AMD将透过扩大产能与产品布局，目标抢下伺服器CPU市场超过50%市占率。

另一方面，美国晶圆代工厂GlobalFoundries近日指出，伺服器CPU市场正迎来结构性增长的「超级周期」，过去GPU与CPU使用比例约为8比1，而随著AI应用转向，比例已降至4比1，未来甚至可能趋近1比1。

梁伟民：英特尔难追近台积电

对于CPU需求上升的故事，虽然梁伟民认为具有逻辑性，但对于相关股份的升势表示质疑。他指出，相关股份估值已处于十分高昂的水平，例如英特尔历史市盈率高达500倍，即使预期盈利大升，今年底预测市盈率仍达110倍；而AMD的历史市盈率及预测市盈率亦分别达150倍及60倍。

他特别强调，对英特尔股价急升有更大质疑，称其代工业务仍处于困难及亏损状态。即使有传苹果（AAPL）等公司重新采用其代工服务生产晶片，但梁伟民分析指，短期内英特尔难以追近与台积电（TSM）的差距，客户找英特尔生产晶片，多数只因担心台积电产能不足而分散风险，故对其代工业务前景有所保留，忧虑会继续拖累公司表现。

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首选AMD 兼具GPU更有优势

若要在AMD、英特尔及ARM三间CPU公司中挑选，梁伟民首选AMD。他指出，AMD早几年已开始在CPU数据中心领域抢占英特尔的市场份额，在CPU竞争上并不失礼。更重要的是，AMD同时具备GPU业务，能发挥协同效应，将GPU与CPU打包成组合出售，相较英特尔及ARM更具优势。至于作为新潜在生产商的ARM，他认为其技术、经验及在市场深耕多年的销售关系，暂时仍不及AMD和英特尔。

面对近日的CPU热潮，投资者应否顺势买入？梁伟民直言现时「不敢买了」，警告相关股份累积升幅已相当大，尤其是英特尔及ARM。他提醒，目前的业绩暂时仍只是停留在市场乐观预期阶段，尚未见有足够的盈利增长来支持现时的高股价。

另一方面，在港上市股份亦不乏CPU相关概念，其中包括CPU代工生产商中芯国际（981）、华虹半导体（1347）及封装设备商ASMPT（522）。此外，澜起科技（6809）亦有自主研发国产CPU，该公司于2016年与清华大学、英特尔共同启动了津逮CPU及伺服器平台研发计划，相隔两年推出津逮CPU及其伺服器平台，2019年实现量产，并在2020年至2025年间陆续发布第二代至第六代津逮CPU。

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CPU是什么

中央处理器（CPU）就像计算设备的大脑，由数十亿电晶体组成，拥有多个处理核心。CPU 是所有新式运算系统的关键，负责执行电脑与作业系统所需的命令与程序。此外，CPU对于决定程式执行各种工作时的速度也很重要，例如浏览网页、执行游戏物理等程式的计算。相较于擅长大规模平行运算的图形处理器（GPU），CPU更专长于处理复杂的串行逻辑与多任务调度。