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扫少少业聚医疗考眼光｜曾智华

投资理财
更新时间：11:02 2026-05-12 HKT
发布时间：11:02 2026-05-12 HKT

处理个人财富，我分四大部分：（一）供满的自住单位（不卖，只美化装修，加强舒适感）；（二）锁死的政府年金（保证离世前月月有粮出，毋须担心基本生活费）；（三）大蓝筹股，主要是政府政策倾斜，唔俾得佢唔掂的公共股，以及政府或公共机构债券（全部AAA级）；（四）百多万现金，用来为自己及身边人制造快乐，以及发现有潜质但不熟悉的新股时，少少地吸十万八万考吓眼光，赚就请老友请多几餐，蚀也绝不会入肉。

上周中午揸车时，听到香港电台财经节目介绍业聚医疗（6929）负责人，明言访问之因，为此公司连续5年业绩表现强劲，利润不断创新高。

此公司做乜？主要业务是心血管介入器械的研发、生产与销售，核心产品为俗称「通波仔」用的球囊及支架，销往七十多个国家。

基于小弟身边越来越多老友要「通波仔」，而全球先进城市皆老龄化，这类手术，只会多不会少，故此，吸引我听下去。

谈到未来发展，负责人指出，公司正积极研发新技术，令下一代「通波仔」手术，可以在波仔面涂上一层药物，而这种药物，可以取代金属支架。因说到底，金属支架放血管内，并非最理想，一来可能会质变，二来，若发生不理想反应，要重新取出。新技术若成功而毋须放入支架，将是一项国际级医疗的重大突破。

回家再深入研究此公司，发觉是2022年以8.8元上市，后曾上冲到13元以上，之后反高潮，一直下泻，一年后跌至3元才企稳，股价上落，有点戏剧性。但从2024年9月开始，股价缓慢地回复上升轨道，去年1月8日，再破5元。

此股成交疏落，并没太多人留意与提及，今番俾小弟突然「发现」，从过去5年的业绩看，加上市盈率10倍及息率3厘，似乎基调不错，左睇右睇，市值点都冇可能只得上市价的四成几。

当机立断，在3.9元扫两万股考眼光，这股我只止赚而不止蚀，若真睇中，可能加码。

资深传媒人 曾智华

曾智华简介:

分享快乐退休之道、理财方法、生活点滴。

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