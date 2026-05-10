30年美债高见5厘惹关注 股债动态已超简单理论 适合一类投资者收息｜李声扬

环球股市（港股除外）屡创新高之时，早前美国30年期国债债息升至5厘水平，也引起市场关注。笔者目前并无计划买美债，亦不建议一般投资者买。但对年长且财力充裕的读者，这确实值得认真思考。

锁定30年5厘回报 具吸引力

这类投资者多为五、六十岁、身家达1,000万港元或以上，或已接近退休阶段，财务稳健，可能考虑稳健被动收入策略。若拥有数千万港元资产，情况更为适合。假设投入1,000万港元，每年可锁定约50万港元收益；身家2,000万则每年100万，类似长期定期存款。银行不会提供30年期定期存款，美债却能提前锁定此回报。

吸引力在于「锁定未来30年每年约5厘回报」，但答案视乎个人情况，绝非盲目追求安全感。任何投资皆有风险，买股票有伏，买美债亦有人担忧美国债务问题。惟对年长富有者，这可作为年金式替代方案，提供稳定现金流，毋须每日盯盘。

美影响力下降 未至危机地步

成因方面，美债债息上升本质是供求失衡：买家减少，需提高息率吸引资金。坊间常提通胀、油价或联储局政策，惟这些多属短期因素，对30年期债券影响有限。石油危机通常仅持续数年，近期油价亦已回落；联储局短期加减息更难左右长期预期。

较合理解释包括：投资者追逐股票高回报，减少债券配置；以及美国财政赤字扩大，利息开支日益沉重。这反映美国影响力相对下降，但美国仍为全球最大经济体，远未至危机地步。与中国30年期国债仅约2厘多相比，美债5厘反映市场审慎态度，却非简单「不信任」信号。



华文媒体报道多倾向负面，提及5厘门槛是「毁灭之门」或债台高筑。但历史上，美债「死亡3厘」或欧债「死亡7厘」论调皆未成真，美债市场韧性强劲。收益率高低本身并非灾难指标，关键在于如何权衡。



对股市影响方面，传统理论认为高债息提高机会成本，资金流向债券会压低股票估值。然而，现实往往复杂：近年债息上升之际，股市市盈率虽高，但企业盈利同步增长，指数仍坚挺，显示市场动态超出简单理论。

投资无绝对 关键在个人处境

对年长富有投资者而言，美债最大价值在于可预测性与稳定性。若已累积足够本金，部分配置可提供防御缓冲，抵御股市波动。当然，通胀会侵蚀实质回报（历史平均2至3厘，5厘名义或剩约2厘实质），美国债务可持续性、地缘风险亦需考虑，买债并非零风险。



但若本金够大，而年纪也不轻，可能也不会太在乎生命尾段时的通胀问题。大吉利是讲句，若已处于人生后段，食粗茶淡饭还是米芝莲三星都不太重要，重要的是亲情等等非物质的东西。



总结而言，30年美债5厘是中性事实，毋须过度悲观或乐观。它反映市场长期预期，对年长、风险承受力较低且财力雄厚者，或是一项值得评估的选择。但对年轻或成长型投资者，股票主导仍是主流。投资无绝对，关键在个人处境、时间视野与风险偏好。

Patreon作者 李声扬

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