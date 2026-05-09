本港热门顶级「黑卡」大比拼 汇丰首张Privé专供私银客户 AE黑卡首年入场费逾8万 

随著汇丰香港宣布推出亚太区首张「HSBC Privé World Legend Mastercard」，银行界再掀「黑卡」级别信用卡抢客战。事实上，市场上针对高资产人士级别的顶级信用卡向来竞争激烈，目前市场上同属严格邀约制（By Invitation）的顶级信用卡，还包括入会门槛极高的美国运通Centurion（AE黑卡），以及主打高里数回赠的花旗ULTIMA。

汇丰Privé：主打机场专属餐饮 门槛须1,560万资产

早前，汇丰香港与Mastercard联手推出亚太区首张World Legend Mastercard，定位高于现有的World Elite级别。该卡专为汇丰环球私人银行客户而设，采邀约制。资料显示，目前该行私银开户门槛约为200万美元（约1,560万港元）。

持卡人可享有一系列涵盖旅游、餐饮及娱乐的专属礼遇，包括全球逾800家豪华酒店免费住宿计划、同行者免费商务舱或头等机票、启德体育园厢房体验，以及香港高尔夫球及网球学院（HKGTA）等私人会所会籍。另一方面，Mastercard预计今年稍后于香港国际机场开设专属餐饮会所，Privé持卡人将可无限次免费享用并每次携同最多三名贵宾。

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AE黑卡：首年「入场费」逾8万 设专属私人管家

提起顶级信用卡，市场最熟悉的必定是美国运通Centurion Card（俗称AE黑卡），其入会成本依然是本港最高级别之一。除了要先持有白金卡并录得巨额签账，据悉一年需签满200万港元，并需具备300万元以上年薪或逾千万元资产，方有机会获邀申请。另外首年需支付46,800元的入会费及38,800元的年费，意味著首年「入场费」高达85,600元。

AE黑卡的最强卖点在于其「24/7」的私人专属管家服务。消息指，这类服务能解决「有钱买不到」的问题，例如代订极难预约的米芝莲餐厅、热门景点门票、甚至在紧急情况下安排交通支援。礼遇方面，持卡人可享多个顶级酒店高级会籍、免费享用Centurion Yacht游艇服务及参与各类独家名酒品鉴或拍卖会预展。

花旗ULTIMA：迎新送12万里数 享酒店买二送一

另一方面，花旗财富管理平台Citi Global Wealth亦为亚洲区私人银行客户推出专属的Citi ULTIMA Mastercard。相对上述两张「天花板」级信用卡，花旗的Citi ULTIMA Mastercard在实际回赠与商务出差上更具吸引力。该卡年费为23,800元，虽然同样采邀约制，但其迎新礼遇高达120,000里数，单是这点已能抵销近半的年费价值。

同时，持卡人更可享专属ULTIMA客户经理礼待，以及其他顶级体验，包括在全球900家参与的豪华酒店连续入住两晚可享一晚免费住宿、8家指定航空公司订购头等或商务舱全费机票享一人免费同行、欧洲著名酒庄之旅，以及专享汽车博物馆导览等。值得留意的是，该卡提供「无上限次」带人进入Priority Pass贵宾室的权利，并可免费使用置地文华东方酒店水疗中心、香港足球会及浅水湾会所等本地设施。

汇丰Privé

World Legend Mastercard 美国运通

Centurion Card 花旗

ULTIMA Mastercard 申请资格 汇丰环球私人银行客户

资产达200万美元

邀约制 年薪达300万港元/

资产过千万港元

邀约制 邀约制 年费 未公布 $38,800 $23,800 主打礼遇 免费酒店住宿计划

免费头等及商务舱机票

米芝莲星级餐厅免费餐饮礼遇

汇丰赞助的演唱会及表演

全球私人会所及贵宾室会籍

机场专属餐饮会所 24/7尊享礼宾服务

使用私人会所

使用AE专属游艇

参与各类独家名酒品鉴/

拍卖会预展

无限次Priority Pass（1带1）

全年旅游保险 高达120,000里数

专属ULTIMA客户经理

豪华酒店免费住宿 (订1晚送1晚）

头等或商务免费同行机票

欧洲酒庄之旅

专享汽车博物馆导览

置地文华东方酒店水疗中心礼遇

香港足球会会籍

无限次Priority Pass（1带1）

全年旅游保障

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