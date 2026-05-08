MPF「情绪化操作」暂停 BCT：4月基金转换宗数回落至年初水平

4月强积金市场明显反弹，绝大多数股票基金于月内录得正回报，年初至今表现亦重返正数，BCT数据显示，4月BCT成员转换基金次数回复至年初水平，反映部分成员已停止频繁操作，信心逐步回稳。

香港强积金（MPF）市场在刚过去的4月录得显著反弹，成功收复3月的跌幅。4月的AQUMON MPF「综合基金指数 + 通胀指数」升6.66%，是今年来单月最高升幅；年初至今的AQUMON MPF「综合基金指数 + 通胀指数」报6.16%。

不宜过度all in或all out

IPP Financial Advisers Limited 董事彭永东指，强积金属长线投资，不宜作过度「all in」或「all out」，特别近年市场经常出现「急跌—急弹」的走势，若过份依赖短线判断，不但未能准确捕捉转势，反而容易在回升时错失重建资产的机会。对强积金成员而言，维持适度分散、按风险承受能力定期检视组合，仍然是较稳妥及有效的做法。

BCT退休业务主管王玉麟（Billy）表示，回看BCT成员的基金转换数字，3月份的基金转换次数比年初平均高近4成，显示成员因市场急跌而出现「情绪化操作」。4月，转换基金次数回复至年初水平，反映部分成员已停止频繁操作，信心逐步回稳。

应考虑长远经济发展方向

他提醒成员，市场情绪往往影响基金转换行为，但在作出决定时，成员亦须留意不同基金的结构及特性。以指数基金为例，一般指数如恒生指数，其成份股比重主要按企业市值分配，市值愈大，占指数的份额就愈高；市值愈小，占比就愈低。惟强积金属于长达20至30年的投资，成员更应考虑长远经济发展方向。他又指，科技、医疗等新经济行业具备更高增长潜力，相比传统金融、地产行业更适合长线投资。因此，建议成员投资MPF不应盲目追随指数，因为市值分配对于长线投资来说未必合理。