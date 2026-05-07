Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金价剑指5000美元 情绪指标预示转势 关注美就业数据

投资理财
更新时间：06:00 2026-05-07 HKT
发布时间：06:00 2026-05-07 HKT

今年爆发美伊战争以来，金价表现持续低迷，3月更一度低见4,098美元，较1月高位5,598美元累泻27%，仿佛已失去避险光环；不过，随着美伊局势影响逐渐减退，市场已渐有憧憬金价反弹之声。综合媒体报道，除了中东局势及油价影响之外，有分析指一项黄金投资情绪指标已跌入历史极端悲观区域，成为值得关注的「反向讯号」。此外，美国本周五（8日）将发布就业报告，届时将检验经济是否有足够韧性让联储局维持货币政策不变，还是疲弱的劳动力市场将重燃减息预期，并刺激金价进一步反弹。

倘油价回落 金价冲5000美元

根据道富投资管理黄金监测报告指出，若未来1至3个月每桶100美元成为油价新常态，金价或难以在5,000美元附近维持上升趋势；反之，若美伊达成停火协议并重开霍尔木兹海峡，油价可反复回落至每桶80美元，届时金价或将迅速突破5,000美元，并最终重新挑战5,500美元关口。

相关文章：瑞银料金价疲软仅暂时性 年底见5900美元 看好多元化及保值作用

报告指出，货币市场及外汇交易员尚在等待切实可行的和平协议，方能重新为联储局重启减息定价，并推动美元重拾跌势。不过，该行认为，只要市场共识及联储局前瞻指引传达宽松讯号，黄金仍有条件继续上行。

该行又指，投资者对停火及政治谈判进展审慎乐观，并已作出相应部署，另类法定货币资产市场4月波动率大幅回落，对黄金而言意味着结构性利好因素如全球债务负担、股债相关性偏高环境下的分散风险需求、各国央行黄金需求拉动等或将重新浮现，为黄金投资者提供支撑。

情绪极端悲观 后市多数反弹

此外，据外媒引述Hulbert Gold Newsletter Sentiment Index（HGNSI）数据指出，目前市场情绪已反转至历史分布最低10%区间，即典型的「极端悲观」区域，若按照历史规律及反向投资理论而言，这种低迷情绪可能为金价未来数周升势提供支撑。

所谓「HGNSI」，是市场研究人士Mark Hulbert长期追踪的重要反向情绪指标，主要统计数十位黄金择时交易者建议的黄金持有仓位比例，用以观察市场是否过度乐观或过度恐慌。

避险需求仍在 不只一种角色

另一方面，针对黄金避险角色是否失效，Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada表示，虽然黄金越来越被视为一种风险资产，但认为其避险需求依然存在。他续指，在规避通胀需求及央行买盘持续下，仍有助抑制金价更大幅度的下跌。

美国独立研究机构Ned Davis Research首席替代策略师John LaForge则认为，黄金不仅是传统避险资产，更在现代投资组合中扮演着两大角色，，一是组合中的分散器、二是中立的货币资产。具体操作方面，他建议投资者将总资产3%至8%配置黄金，同时将黄金纳入大宗商品组合一部份。

就业数据出炉 影响息口预期

展望本周，美国非农就业报告将于周五（8日）出炉，市场焦点或逐步从地缘政治转向经济指标，一旦就业数据表现强劲将可能强化高息预期，并压制黄金表现；反之则会提振减息预期及支撑金价。

相关文章：

全球黄金需求首季升2% 高盛维持金价今年底见5400美元预测

阿塞拜疆国家石油基金首季沽22吨黄金 近14年首次减持

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
12小时前
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
社会
14小时前
玛琉岩瀑布｜16岁女玩高空秋千撞岩亡 消息：家属与景区达成和解
01:04
玛琉岩瀑布｜16岁女玩高空秋千撞岩亡 消息：家属与景区达成和解
即时中国
15小时前
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
家居装修
16小时前
85岁何守信面色红润现身 一头银发出镜依然精灵 昔日亚视一哥同框更显苍老疲态毕露
85岁何守信面色红润现身 一头银发出镜依然精灵 昔日亚视一哥同框更显苍老疲态毕露
影视圈
11小时前
常盘贵子、仲间由纪惠「零P图」近照曝光 网民：优雅老去 两位日剧女神老公皆曾传出轨
常盘贵子、仲间由纪惠「零P图」近照曝光 网民：优雅老去 两位日剧女神老公皆曾传出轨
影视圈
13小时前
港漂分析老港人VS新港人5大差异「一眼看出分别！」 1特征惹网民热议：地铁闸门是「检测器」？
港漂分析老港人VS新港人5大差异「一眼看出分别！」 1特征惹网民热议：地铁闸门是「检测器」？
生活百科
2026-05-05 16:15 HKT
大快活长者加码优惠！母亲节起一连7日 凭咭叹餐即减$6 附快活关爱长者咭申请方法
大快活长者加码优惠！母亲节起一连7日 凭咭叹餐即减$6 附快活关爱长者咭申请方法
饮食
16小时前
鼎爷父子争产风波爆罗生门 李泳汉反指李泳豪逼两老分身家 李家鼎于灵堂向亲戚道心声？
鼎爷父子争产风波爆罗生门 李泳汉反指李泳豪逼两老分身家 李家鼎于灵堂向亲戚道心声？
影视圈
12小时前
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
01:29
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
影视圈
19小时前