金价剑指5000美元 情绪指标预示转势 关注美就业数据

今年爆发美伊战争以来，金价表现持续低迷，3月更一度低见4,098美元，较1月高位5,598美元累泻27%，仿佛已失去避险光环；不过，随着美伊局势影响逐渐减退，市场已渐有憧憬金价反弹之声。综合媒体报道，除了中东局势及油价影响之外，有分析指一项黄金投资情绪指标已跌入历史极端悲观区域，成为值得关注的「反向讯号」。此外，美国本周五（8日）将发布就业报告，届时将检验经济是否有足够韧性让联储局维持货币政策不变，还是疲弱的劳动力市场将重燃减息预期，并刺激金价进一步反弹。

倘油价回落 金价冲5000美元

根据道富投资管理黄金监测报告指出，若未来1至3个月每桶100美元成为油价新常态，金价或难以在5,000美元附近维持上升趋势；反之，若美伊达成停火协议并重开霍尔木兹海峡，油价可反复回落至每桶80美元，届时金价或将迅速突破5,000美元，并最终重新挑战5,500美元关口。

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报告指出，货币市场及外汇交易员尚在等待切实可行的和平协议，方能重新为联储局重启减息定价，并推动美元重拾跌势。不过，该行认为，只要市场共识及联储局前瞻指引传达宽松讯号，黄金仍有条件继续上行。

该行又指，投资者对停火及政治谈判进展审慎乐观，并已作出相应部署，另类法定货币资产市场4月波动率大幅回落，对黄金而言意味着结构性利好因素如全球债务负担、股债相关性偏高环境下的分散风险需求、各国央行黄金需求拉动等或将重新浮现，为黄金投资者提供支撑。

情绪极端悲观 后市多数反弹

此外，据外媒引述Hulbert Gold Newsletter Sentiment Index（HGNSI）数据指出，目前市场情绪已反转至历史分布最低10%区间，即典型的「极端悲观」区域，若按照历史规律及反向投资理论而言，这种低迷情绪可能为金价未来数周升势提供支撑。

所谓「HGNSI」，是市场研究人士Mark Hulbert长期追踪的重要反向情绪指标，主要统计数十位黄金择时交易者建议的黄金持有仓位比例，用以观察市场是否过度乐观或过度恐慌。

避险需求仍在 不只一种角色

另一方面，针对黄金避险角色是否失效，Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada表示，虽然黄金越来越被视为一种风险资产，但认为其避险需求依然存在。他续指，在规避通胀需求及央行买盘持续下，仍有助抑制金价更大幅度的下跌。

美国独立研究机构Ned Davis Research首席替代策略师John LaForge则认为，黄金不仅是传统避险资产，更在现代投资组合中扮演着两大角色，，一是组合中的分散器、二是中立的货币资产。具体操作方面，他建议投资者将总资产3%至8%配置黄金，同时将黄金纳入大宗商品组合一部份。

就业数据出炉 影响息口预期

展望本周，美国非农就业报告将于周五（8日）出炉，市场焦点或逐步从地缘政治转向经济指标，一旦就业数据表现强劲将可能强化高息预期，并压制黄金表现；反之则会提振减息预期及支撑金价。

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