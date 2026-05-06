私烟成控烟最大得益者｜周显

政府在2025年推出「控烟十招」，例如在4月30日，已实行了禁止管有电子烟等另类烟产品，最少定额罚款3,000元，最高判处监禁6个月，控烟酒办首日执法，即发出4张定额罚款通知书。

中国内地和世界大部分地区，加热烟和电子烟都是合法，身上管有相关产品的大有人在，新法实施刚好是在黄金周前夕，大量内地旅客来港，相信控烟办会「就住」内地旅客，已十分「轻手」，否则必然可为库房带来大笔收入，同时这些产品也会继续在黑市有交易。

这十招也有部分是未来式，例如说，规范烟盒包装，事先绝对想不到居然严格到所有烟盒尺寸都要一式一样，盒的边缘更要「坚硬且笔直」，连烟盒内衬纸都规定用银色。

报贩连带中招

即时中招的是软包装、大包装的烟、薄身盒的幼烟，随时有近一半产品要退出市场。不少中国品牌现在也有供应这些产品，似乎推行十招的人，还未学懂在制订政策时顾及国家大局和国企感受。

连带中招的是报贩，皆因现时卖烟占了报贩的一半营业额，这一半将会又少一半。至于最大的得益者，当然是私烟啦！以后幼烟变独家生意，这就有待警方和海关去加强执法了！

周显