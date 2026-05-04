全职投资者忧今年爆股灾 仿傚巴菲特留半仓现金 等跌市买8只股｜百万仓

「低买高卖」可谓投资最简单法门，但要成功捕捉高低位殊不简单，投资经验逾20年的余伟龙是个中能手，近年投资「代表作」之一是2024年低捞小米（1810），去年初分段沽出，大赚500万元。这位全职投资者断言，美股今年可能出现股灾，三大指数将由高位大跌一半，个别股票随时重挫七成，若现在有100万元作投资，他会保留50%现金，静待股灾扫龙头科技股。

成功是要用对方法、用对市场

曾任证券及金融公司的余伟龙，学生年代已开始买股票，但头10年战绩相当惨淡，例如他曾照搬「股神」巴菲特策略买价值股，但发现此举在港股不太成功，让他悟到「要成功，是要用对方法、用对市场、用对股票。」他说美股属「长升市」，较适合买龙头股长期持有，港股则适合炒波幅。

回顾他近年代表作，包括2020年疫情低位捞汇丰（005）收息，以及2年前凭小米赚了一个住宅单位。他在2024年见港股科技股低残，以200万元本金、在约15元水平分批吸纳小米，至去年在52至54元之间分阶段沽出，最终套现700多万元，并以Full pay方式购入一个市区住宅单位。

全职投资者余伟龙多次在股市「特价时段」低位入市。 古达宇 摄

港股现水位不多 10%买黄金

如果现在有100万元作投资，余伟龙不讳言现水平港股「水位」不多，要待恒指跌穿20000点才值得大举入货，故主力投资在美股。首先分配10%资金买黄金ETF的GLD。他表示长期看好黄金主要基于两大因素，一是各国央行不断沽售美债、增持黄金；二是作为对冲美元资产风险的工具，较佳买入价位在4,000至4,500美元。

买微软静待OpenAI上市

个股方面，他会用15%资金买入微软（MSFT），一来该公司持有OpenAI约30%股权，若OpenAI今年内上市，相信这笔投资回报可能超过10倍；其次是微软云业务每年稳定增长，相信随著AI发展，对云需求只会越来越多，惟相对现价414.44美元，回落至400美元以下买入更佳。

另外，他会用15%资金买入Meta（META），因其广告收入将超越Google成为全球第一，兼且仍有增长空间；同时看好其多项收购，期望该股可回落至500美元再吸纳，而Meta上周五则收报608.74美元。他又会用10%资金买Netflix（NFLX），因该公司自制内容效率高，而且在放弃收购派拉蒙后获28亿美元，并启动大规模回购计划，合理买入价是90美元以下，而Netflix上周五收报92.06美元。

私募违约潮及中期选举恐动荡

组合余下50%为现金，余伟龙不讳言是仿傚巴菲特，因巴郡现时也有逾3,800亿美元现金，相信「 股神」可能为未来大跌市做准备。事实上，他亦相信今年美股会出现大调整，第一个炸弹是私募信贷问题，一旦出现违约潮，可能触发连锁反应。其次是美国11月中期选举，参议院和众议院均改选，目前两院均由共和党控制，民主党若要翻盘或会「人为制造」一些危机，以打击特朗普。他指，民主党背后的金主大多是科技巨头老板，他们有能力掀起金融市场动荡，「对这些亿万富豪而言，身家跌两三成是有影响，但权力的重要性远超金钱。」

保持大量现金 静待跌市买龙头

余伟龙相信，若出现温和调整，美股可能跌10%左右；中度调整则是30至40%；最坏情况是恐慌性抛售，三大指数可能腰斩，个别股票甚至有机会跌70%。因此他保持大量现金，静待「跌市买龙头」，即八大科技巨头的博通（AVGO）、苹果（AAPL）、Tesla（TSLA）、微软、Meta、亚马逊（AMZN）、Google母公司Alphabet（GOOG）及英伟达（NVDA）。

余伟龙预计沃什上任联储局主席后会减息，但未必如市场预期般激进。 古达宇 摄

他续说，美股是「长升市」，虽然不时会回调，但长远趋势向上，适合Buy and Hold（买入并长揸）。而且龙头股本身业务稳定，收入有保证，短时间内不易被竞争对手撼动其市场地位，故每次大跌也是买入机会。

料储局新主不会激进减息

谈到联储局即将易主，余伟龙预计沃什上任后会减息，但未必如市场预期般激进，今年内可能只会减一至两次，因油价引发通胀回升，制约减息空间。

记者：叶卓伟

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