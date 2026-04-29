停车场变宿舍仅冰山一角｜周显

早前有报道指，九龙塘界限街老牌豪宅屋苑「侨园」内的学生宿舍「学鸣居」，以及其他4个同样位于屋苑地下的教育中心，原则显示为停车场，涉嫌未经申请改建成教育机构及学生宿舍。据「学鸣居」地下单位业主则说，自37年前买入上址，相关间隔已是如此。

笔者曾经不止一次批评，香港的城市规划很差，很多大厦不但没有停车场，甚至连上落货的车位也没有，令到不管是搬屋、搬厂，还是搬写字楼，都要日晒雨淋，还要阻塞街道。

很多车位僭建成舖位

然后有朋友温馨提示，说有很多地方的车位和上落货位，是僭建当成舖位卖掉了。因此侨园的情况只会是冰山一角，还有大把类似情况在不同地方出现。就如蟑螂一样，你发现了一只，代表还有10只、100只是未被发现的。

至于上述的那位单位业主的辩解，我只能说，不管买回来的间隔是如何，屋契一定会讲明原来是停车位，律师在买卖时也会讲明，再说，停车场的价格和住宅以及商舖不同，他没有可能不知道法律上单位的用途。

周显

