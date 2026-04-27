Mila Yuen料美股步「维稳」模式 港股吼建滔及中移 抽IPO有3大心得｜百万仓

美伊停火延长下，资金重新追逐科技股，标指及纳指近日屡创新高，「财经KOL」兼宝夏资本创办人阮静瑶（Mila Yuen）相信，美股这波行情或延续至今年第三季，因美国总统特朗普在11月中期选举前会进入「维稳」模式，避免美股出现深度调整。若现时有100万元可投资，她会投资在美股及港股，各占三分一，但直言「财不入急门」，由零开始建仓宜观望形势，分注买入；最后三分一资金则停泊在货币市场基金，伺机抽新股。

记者：叶卓伟

阮静瑶大学时期在美国修读金融，回港后曾任财经记者2年，其后转战金融界，曾任新股包销工作、对冲基金交易员，现为宝夏资本创办人，同时经营YouTube频道，分享投资看法。阮静瑶相信在美伊战争大为降温下，美股继续稳步回升，AI、半导体、光通讯等战争前已表现强劲的板块，近日也大幅回升，她估计这波行情今年第二季、第三季也未完，而美股即使回调，幅度也不会太深，「可能由高位回5%或10%以内」，因特朗普在11月中期选举前不会再让美股深度调整，以免共和党在中期选举失利。

美股宜分注ETF 「财不入急门」

对于保守型投资者，她建议买入标指ETF的VOO，以及半导体ETF的SOXX。她自言不喜欢高追，由于近期美股已升得太多，由零开始建仓的话，一开始不要买太多，先观察一下，「财不入急门，不是说我现在立刻有100万，就要赶去建仓。」她强调：「Doing Nohing is Something」（甚么都不做也是一种策略），买股票时机很重要，「你买同一样东西（股票），你今年买和去年买，整个回报可以差天过地。」

至于进取型投资者，阮静瑶点名Lumentum（LITE）、Coherent （COHR）、AXT Inc（AXT）等光通讯及AI原材料相关股份，但现在买均属高追，建议先放入观察名单，「如果你现在没有货，现在冲进去，它随时回20%都很正常」。若投资者钟情科技巨头，「七雄」以外可考虑台积电（TSM）。

建滔攻守兼备 不升也有4厘息

至于港股，阮静瑶相信会维持平稳上落市格局，但仍有不错的资本增值机会，其心水之一是建滔系的建滔集团（148）及建滔积层板（1888），因其PCB是需求非常之大的AI上游原材料，两者之中选择母公司的建滔集团较稳阵，「就算不升也有4厘，属进攻和防守型之间。」不过她提醒投资者，若股价升得太多不宜高追。她另一港股心水是中移动（941），「经历过很多周期，今年上半年也跌得比较多，现在走势喘稳了，叫做右侧交易」，即投资者等待市场趋势已成形后，顺著方向入场。

百万仓最后三分一资金，阮静瑶建议停泊在券商的货币市场基金，一方面享约3厘利息，另一方面可随时赎回，伺机认购新股。虽然33万元用于认购新股子弹不算多，但若在平台上有持货，再配合孖展增加认购额，也可提高中签机会；另外，她认为循B组入飞一般也较大机会中签。

阮静瑶指出，Doing Nohing is Something（甚么都不做也是一种策略），直言买股票时机很重要。

抽新股宁拣次热 太冷也不宜沾手

阮静瑶透露今年在新抽市场有不少斩获，因其优势是不用跟大市走，「一般情况之下，其实IPO基本上没有甚么风险，风险就是输100元认购费。」提到抽新股心得，她建议投资者留意认购热度，尤其是多只热门新股同期招股的话，她会拣选次热的新股，因认购倍数最高的新股中签机会极低。她举例，早前长光辰芯（3277）与群核（068）同期招股，虽然群核首日升幅较高，但中签机会太低，「所以如果是这些情况，我们就会选3277，不要选太沸腾的，就是刚刚好到100度左右」，反之，太冷门的新股不宜沾手，以免抽到「成手货」，一旦首日破发便损失惨重。

第二是参考A股市场，例如该新股是否有在A股上市，或A股有没有同类板块作参考，留意的指标包括该主题在A股的热度、AH股差价、市盈率等，举例广合科技（1989），A股市盈率约70多倍，H股约60倍相对便宜。

第三是研究基石投资者及包销团队背景及往绩，例如高瓴投资（Hillhouse）是不少人留意的指标。她解释，这些机构花了不少功夫促成上市，多数要赚够才离场。

阮静瑶强调，投资新股要控制注码，心态是「想赢少钱而已，不是想著跟它过世」，一旦出现危险讯号要果断离场，她举例「高位有个前所未有的大成交量、大回调或者大裂口」，但她坦言通常见到极端危险讯号前已获利离场，也不会吃到「最后一口」，通常「觉得已经升得很多了，满意就走了」，例如一只新股升到某个水位，已开始上升乏力，「就算股市OK，它也是平稳、甚至些微下跌的，这些情况多多少少都要走了。」

相关文章：

李溢琳教路ETF攻击与收息 止赚止蚀睇正股 备兑认购期权ETF目标逾18厘｜百万仓

李溢琳教路ETF攻击与收息 止赚止蚀睇正股 备兑认购期权ETF目标逾18厘｜百万仓

庄太量授年轻人理财之道 退休「老本」有数计 投资首选四大蓝筹｜百万仓

假如今日有100万 你会买甚么？ 庄太量：60%资产押注4只蓝筹｜百万仓

红磡索螺丝执仓应对战争 拣股首重「具定价权」 保留两只进攻股｜百万仓

假如今日有$100万 你会买甚么？ 红磡索螺丝：30%买ETF 重注有定价权股票｜百万仓

理财专家林昶恒规划退休投资 百万专攻高息港股 杠杆买储蓄保年收10厘息｜百万仓

理财专家林昶恒规划退休投资 百万专攻高息港股 杠杆买储蓄保年收10厘息｜百万仓

打仗不代表买油金必胜 勿坐艇变「坐航空母舰」 卢楚仁荐澳元可财息兼收｜百万仓

打仗不代表买油金必胜 勿坐艇变「坐航空母舰」 卢楚仁荐澳元可财息兼收｜百万仓

打守势波防战事及私募信贷爆煲 何启聪：股票长仓占三成 储蓄保收息胜定存｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 何启聪：股票投资重防守30%买短期储蓄保｜百万仓

黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓

黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓

美股投资配置已届调整时 加入日股及欧股 李声扬：30年滚存1000万不难｜百万仓

美股投资配置已届调整时 加入日股及欧股 李声扬：30年滚存1000万不难｜百万仓

拥100万资金买股好过买楼 关焯照看好银行及地产股 15%押注一只AI股｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 关焯照：15%押注Alphabet｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 汪敦敬：四成资金作买楼首期｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 汪敦敬：四成资金作买楼首期｜百万仓

「金王」大胆预测破6000美元 乱世下至少30%买黄金白银｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 「金王」张德熙：20%买金10%买银｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊沧：年纪大应All In收息股｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊仓：应该All In收息股｜百万仓