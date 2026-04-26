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韩股升不停 三星员工威胁罢工争加薪 分享企业成果最好买股票｜李声扬

投资理财
更新时间：06:00 2026-04-26 HKT
发布时间：06:00 2026-04-26 HKT

受惠于AI带动的晶片需求，近年韩国股市极强势，两大龙头三星电子和SK海力士升个不停，笔者也买入了美国上市的韩国ETF（编号：EWY），两星期获利25%，当然主要是运气。

但与此同时，三星电子却面对一场可大可小的危机。危机不是来自行业问题，也不是来自外国对手，而是来自公司内部。数万名三星电子工人，威胁要罢工。原因？当然是争取加薪以及提升花红奖金。

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晶片倘停产 三星即「见血」

背后的原因，当然是看到公司大赚，股价升个不停，自己却没有受惠。有人认为只是工人「眼红」，不过纯经济学计算的话，讲到尾还是谁怕谁，谁较恶，工人需要公司多一点，还是公司需要工人多一点？一般情况下，即使你见公司大赚，走去要求加人工，都未必成功，皆因公司可以换掉你。集体行动，胜算较高，但公司同样可以有其他方法应付，甚至可以持久战，影响民生时，公众对罢工的观感就会转向。

关键是，三星电子能否冒这个险？似乎不太可以。首先，晶片行业的员工有一定门槛，不是话请就请。而晶片生产不像公共交通，即使忽然停产，大众未必会感到即时不便，但公司就会「见血」。

员工待遇远逊SK海力士

没有比较没有伤害。三星电子工人要求加人工及花红的一大理据，是对手SK海力士也这样做。三星电子员工去年奖金约是20万港元，而SK海力士为60万港元。在这情况下，工人的要求又变得很合理。三星电子真的多得SK海力士不少，但这也是市场经济一部份，竞争令工人可以受惠。

工人的具体要求，首先是加薪7%，这似乎不过份。另外，现在三星电子规定花红上限为年薪50%，工人希望取消，而SK海力士已取消了，但三星似乎不愿退让。此外，工人也希望将公司年度营业利润的15%作为奖金，资方暂时只答应10%。

笔者相信，三星电子有机会妥协。资方未必会完全满足工人要求，但相信最后结果会倾向工人的一方。对手也如此对待员工，三星电子不跟随，较难说得过去。

工资升幅终究不及股市

不过奉劝各位打工仔，希望「分享企业成果」，最好的方法，还是买股票。工人利用罢工争取权益，历史悠久，但肯定不是每次都取得重大成功。而即使工人成功，最后还是发现，自己的工资升幅，一般都不及股市。

买「对家」股票降风险

所以可以的话，还是应该要及早投资。当然了，传统金融理论，建议大家不要买自己公司的股票。皆因风险太集中，公司业务失利的话，阁下饭碗不保，而公司股价也可能大跌。笔者有位朋友，以前专买「对家」的股票，也是一个方法。

Patreon作者 李声扬

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李声扬简介:

财经分析员，Patreon作者，专栏作家，文青。金融或非金融故事。

网站: https://www.patreon.com/ivanliresearch

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