调查指父母早于子女4岁时规划财富传承 平均预留500万 大湾区较港更重视

星展香港今日发布《星展丰盛理财富裕家庭调查2026 》显示，对受访香港及其他大湾区城市的父母而言，财富传承已不再是人生晚期的决定，愈来愈多父母早于子女4岁时便开始规划，并为下一代预留平均500万元的流动资产。

抗逆力为子女最重要特质

调查指出，69%受访父母将抗逆力列为子女最重要的特质，其次为财务独立（57%）。此外，94%的父母认为理财教育是成长过程中不可或缺的一部分，当中三分之二更认为应在13岁或更早前就需要开始培养。

财富传承规划亦呈现明显的提早趋势，大湾区家长展现出极高的重视程度，比例达90%，高于香港家长的74%。尽管传承意向强烈，但在实际执行上仍有提升空间，目前仅有29%的受访家庭制定了全面的传承计划。大湾区父母倾向以投资及人寿保险作为传承工具，而香港父母则较依赖储蓄。两地父母均重视方案的灵活性（62%）及传承时机（56%）。

91%受访父母考虑海外教育

在为下一代提升未来竞争力上，国际视野亦相当重要。调查指91%受访父母考虑海外教育，大湾区父母偏爱香港和新加坡，而香港父母则倾向于英国、澳洲和纽西兰。

另外，高达75%的父母可能在未来12个月内寻求专业意见。银行则是其首选的合作伙伴，其中有93%的父母同时考虑选择银行全面且灵活的财富传承方案。

是次调查于2026年2月至3月期间进行，收集800名香港及其他大湾区城市高资产值父母的见解，受访者均育有16岁或以下子女，且个人流动资产多于100万港元。

