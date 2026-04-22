平安数字银行推8厘息存款优惠 外币兑换定存最高21厘

平安数字银行宣布推出多项定存奖赏，当中包括新客优惠、外币兑换定存优惠，以及推荐好友优惠。

第一，该行全新个人合资格客户由即日起至4月30日期间，使用推荐码「PR01」开立存款账户及叙造1个月港元定存，首50,000元可享8厘年利率；同时，开户首30日内，首50,000港元活期存款亦可享8厘存款年利率。若于6月30日前进一步开立投资账户并激活相关服务，更可享总值2,000港元或249美元现金回赠券。

第二，即日起至年4月30日，该行客户于「定期存款」页面，拣选标示「外币兑换优惠」的产品开立定存，即可同步完成外币兑换及定存开立，并可享最高21厘息率优惠（见图）。

第三，由4月19日起至4月30日，该行个人客户推荐好友开户并开立指定港元定存，即获500元奖赏。每位推荐人于该活动期内累计奖赏上限为10,000元（即计算最多20位成功推荐）。活动期内累计成功推荐人数排名前三之推荐人依次可获额外奖赏2,888元、1,888元及888元。

至于被推荐人于成功开户后，头30个历日首5万元活期存款亦可享8厘存款年利率，以及开立1个月港元定存首5万元可享8厘年利率。

