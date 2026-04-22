Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

平安数字银行推8厘息存款优惠 外币兑换定存最高21厘

投资理财
更新时间：13:35 2026-04-22 HKT
发布时间：13:35 2026-04-22 HKT

平安数字银行宣布推出多项定存奖赏，当中包括新客优惠、外币兑换定存优惠，以及推荐好友优惠。

第一，该行全新个人合资格客户由即日起至4月30日期间，使用推荐码「PR01」开立存款账户及叙造1个月港元定存，首50,000元可享8厘年利率；同时，开户首30日内，首50,000港元活期存款亦可享8厘存款年利率。若于6月30日前进一步开立投资账户并激活相关服务，更可享总值2,000港元或249美元现金回赠券。

第二，即日起至年4月30日，该行客户于「定期存款」页面，拣选标示「外币兑换优惠」的产品开立定存，即可同步完成外币兑换及定存开立，并可享最高21厘息率优惠（见图）

第三，由4月19日起至4月30日，该行个人客户推荐好友开户并开立指定港元定存，即获500元奖赏。每位推荐人于该活动期内累计奖赏上限为10,000元（即计算最多20位成功推荐）。活动期内累计成功推荐人数排名前三之推荐人依次可获额外奖赏2,888元、1,888元及888元。

至于被推荐人于成功开户后，头30个历日首5万元活期存款亦可享8厘存款年利率，以及开立1个月港元定存首5万元可享8厘年利率。
 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
施明设灵前夕家丑再升级！李泳汉反击鼎爷为「𠮶个女人」洗白 否认靠老窦供养：人工都系公司出
01:43
施明设灵前夕家丑再升级！李泳汉反击鼎爷为「𠮶个女人」洗白 否认靠老窦供养：人工都系公司出
影视圈
12小时前
李家鼎哭了！心痛揭家丑月付最少5万养李泳汉一家 炮轰大新抱搞是搞非：肚里三把刀
01:34
李家鼎哭了！心痛揭家丑月付最少5万养李泳汉一家 炮轰大新抱搞是搞非：肚里三把刀
影视圈
18小时前
六合彩2.28亿金多宝｜网传「刀仔锯大树」秘技一文睇 3种「懒人投注法」竟是陷阱？｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜网传「刀仔锯大树」秘技一文睇 3种「懒人投注法」竟是陷阱？｜Juicy叮
时事热话
3小时前
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
时事热话
2026-04-21 13:20 HKT
郑欣宜为《歌手2026》热身？ 休养后变面尖尖身形激瘦 一个小细节惊揭健康状况
郑欣宜为《歌手2026》热身？ 休养后变面尖尖身形激瘦 一个小细节惊揭健康状况
影视圈
17小时前
00后港女月供$4000深圳置业！力数内地买楼3大好处 网民激赞打开新思路：好识计划
00后港女月供$4000深圳置业！力数内地买楼3大好处 网民激赞打开新思路：好识计划
生活百科
19小时前
04:02
星岛申诉王 | 夏蕙BB实测北上秘笈 上水出闸即悭$17 长者必学一招「平搭头等」
申诉热话
6小时前
01:43
宏福苑执拾︱17楼居民自备外骨骼步行辅助器 上楼取回高达模型及两夹万
突发
2026-04-21 13:20 HKT
流水虾烧烤场全线结业！推5小时任食海鲜救市失败 熟客不舍：唔知可以再喺边到食到......
流水虾烧烤场全线结业！推5小时任食海鲜救市失败 熟客不舍：唔知可以再喺边到食到......
饮食
21小时前
90后少女弃银行工创业卖Pokémon卡！家人由不支持变「入坑」 营业额最高达7位数︰我赌啱咗
90后少女弃银行工创业卖Pokémon卡！家人由不支持变「入坑」 营业额最高达7位数︰我赌啱咗
时尚购物
3小时前