强积金急跌启示：与其恐慌离场 不如重建投资视角｜彭永东

对不少打工仔而言，强积金或许不是每天关注的投资工具，但当帐面突然蒸发逾两万元，感受却十分真实。上月MPF录得历来最大单月跌幅，人均亏损达21,326元，难免令人质疑：「是否应该先离场避一避？」然而，这种直觉反应，未必就是最理性的投资决定。若从整体市场周期及宏观环境分析，这次调整更接近一次短期冲击，而非长期趋势的根本逆转。

本轮波动的触发点，来自中东地缘政治局势升温，推动能源价格波动，亦令通胀预期及市场风险情绪迅速转变。3月期间，环球主要股市普遍受压：MSCI全球指数下跌约6%，MSCI美国指数回落约4.9%，MSCI亚太区指数更录得接近13%的跌幅。这类急速下跌，反映市场在短时间内对风险进行重新评估。

不过，市场的另一面同样重要。随着4月停火讯号逐步明朗，投资气氛快速修复，标普500指数已收复大部分跌幅，与年初高位差距收窄至约2%至3%。更关键的是，基本面并未出现明显恶化，美国失业率维持在约4.3%，通胀仍处可控范围，企业盈利预期亦未见大幅调整。换言之，经济基础仍然稳固，市场「急跌后反弹」的走势，反而是历来常见的周期现象。

真正风险往往是自身决策

从数据层面观察，今次调整并非由经济衰退所主导：利率走势未见失控，通胀未有急剧恶化，就业市场保持韧性，企业盈利亦未出现系统性下修。市场下跌，更大程度反映风险溢价上升及投资情绪转弱。

然而，对投资者而言，真正的风险往往来自自身决策。每当市场波动加剧，不少人倾向「先行离场」以避险，但这种做法往往在低位确认亏损，并错过随后的反弹机会。长远而言，这种错误时机的操作，对资产回报的影响，往往比市场波动本身更为深远。

资产规模扩大 易引发心理效应

是次强积金跌幅之所以令人感受深刻，与整体资产规模扩大密切相关。目前MPF总资产已超过1.6万亿港元，在这样的基数下，即使只是数个百分点的波动，折算成金额亦相当显著，容易引发「损失扩大」的心理效应。

但对长期投资而言，更值得关注的并非单一月份的帐面变化，而是整体投资策略是否稳健，包括资产配置是否合理、风险是否分散，以及投资组合是否符合个人目标。

在市场出现震荡之际，投资者反而可借此重新检视三个核心问题：第一，投资是否过于集中于单一市场或板块；第二，分散配置是否足够应对不同经济周期；第三，投资决策是否具备纪律，避免被短期消息左右。

事实上，过去数年市场回报高度集中于美国大型科技股，一旦估值压力增加或外围风险升温，调整自然集中出现。踏入2026年，资金逐步流向亚洲及新兴市场，显示市场正进入结构性再平衡。

中期仍具支持 长线策略更关键

展望未来，市场虽然仍面对不确定性，但并非全无支撑。2026年为美国中期选举年，政策方向一般倾向维持经济稳定，加上潜在财政措施及企业盈利支持，有助为市场提供一定缓冲。当然，相关前提仍取决于基本面能否持续，包括通胀是否受控、就业市场是否稳定，以及企业盈利是否达标。

对投资者而言，与其尝试捕捉每一次市场高低，不如建立一套可持续的投资框架，能够承受波动、具备分散配置，并以纪律执行。毕竟，市场短期难免起伏，但长期回报，往往属于能够在波动中保持理性的人。

彭永东（Joseph）

IPP Financial Advisers Limited董事

