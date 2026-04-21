「概念股」是中招温床｜ 曾智华
更新时间：11:01 2026-04-21 HKT
发布时间：11:01 2026-04-21 HKT
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上周四开市，「散户B」来电喊咁口：「碌Sir呀，大镬呀，我揸咗只蓝思科技（6613），跌到一仆一碌，冇咗一成半呀，点搞呀？
不少老友以为小弟属「股票字典」，只只都识，凡有乜异动就来电问。其实，上市公司二千几间，我最多对廿几只有研究，其他的古灵精怪股、骗子股、垃圾股……睇都蹝时间，更当然更唔会买咁戆居啦，大佬，储钱困难散钱易，尤其在股市呀。
「B仔，你为乜要买蓝思科技呢？只股做乜你知唔知？今次突然狂泻，有冇查找原因？斋喊冇用㗎，知冇！」我冷冷回应，因呢类冥顽不灵股市盲侠，适宜当头棒喝而不应同情。
「唔系好清楚。我买，因此股去年上市时，有不少财经评论员推介，话属科技概念股，出产手机及电脑，食正大潮流，结果上市后果然一路由18元炒到上32元，我咪一路升一路买啰！」
信「大行分析」或已蚀五成
小弟立时翻查此股背景，原来去年7月9日才挂牌，之前，当然做路演，由「合唱团」唱到前景美好，具科技概念。啲乜物国际证券行分析员更大唱特唱，推荐小投资者买入，因「估计」目标价为36.5元。
声称36.5元时为2月中，如今仅两个月，信「大行分析」入货者可能已经蚀咗接近五成，死未？
若你问我，点解半年前港交所批佢上市，而只是半年，竟会搞成咁？原因是近年政府的金融政策，只全力谷大上市公司数量，论质素时则「只眼开只眼闭」，求量不求质，日日吹嘘香港已成世界第二集资中心。
这做法，没有绝对啱或错，事实，股市是个国际大赌场，人人皆可玩，边个赢边个输？当然是能操控游戏规则、影响舆论又财雄势大者赢，实力完全不对称者输。
过程中，政府也大赚，由税收到金融中心形象。明乎此，港交所当然「系股都欢迎」，咁边个把关？靠证监会一年打一两只「蚊」？蛇都死！散户自保唯一方法，请自己修练武功，学吓分析年报。唔识，最安全是不要买股票，或只买公用股。
资深传媒人 曾智华
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