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BCT升至第三大强积金计划营办人 积金评级：积金易推出后最重大格局变动

投资理财
更新时间：11:20 2026-04-20 HKT
发布时间：11:20 2026-04-20 HKT

强积金研究机构积金评级表示，根据今年第一季强积金市占率数据，宏利及汇丰仍然是最大的两家强积金计划营办人，但银联金融（BCT）的资产在季内大幅增长68%，使其市占率由2025年的7%升至约11.8%，超越永明成为第三大强积金计划营办人，而且这是2020年2月以来强积金前三名首次出现变动。

长远将惠及所有强积金成员

积金评级提到，BCT决定「承担信安强积金计划的推广及销售促进角色」，并于今年1月1日生效，现时负责推广及销售的强积金资产约为1,801.1亿元，而2025年底时为1,091.1亿元，并使其计划营办人资产在过去3个及5个历年分别增长87%及66%；有关举动配合积金局备受瞩目的积金易平台推出，引发了超过5年来最显著的强积金市场格局变动。

表一： 2025年至2026年第一季强积金计划营办人市场占有率比较（截至2026年3月31日）
表一： 2025年至2026年第一季强积金计划营办人市场占有率比较（截至2026年3月31日）
表二：三年期强积金计划营办人资产增长（截至2025年12月31日）
表二：三年期强积金计划营办人资产增长（截至2025年12月31日）
表三: 2026年第一季表现最佳的10只强积金成分基金
表三: 2026年第一季表现最佳的10只强积金成分基金

截至3月底，强积金总资产约为1.532万亿元，相当于每名成员平均账户结余为319,561元。

积金评级主席丛川普（Francis Chung）更形容，今年第一季强积金市场占有率数据，是「自积金局高调推出积金易以来，强积金市场最重大的格局变动」。他认为，BCT跃升至第三大强积金计划营办人，是强积金的一个分水岭时刻，长远将惠及所有强积金成员，并向所有其他强积金计划营办人发出明确信号，而积金局推出积金易使这一切成为可能。

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