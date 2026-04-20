李溢琳教路ETF攻击与收息 止赚止蚀睇正股 备兑认购期权ETF目标逾18厘｜百万仓

南方东英香港分销销售部高级副总裁李溢琳从事ETF投资者教育多年，个人投资亦钟情以ETF投资，若现时有100万元作投资，她会全数投入ETF，包括以两只韩国股票2倍杠杆产品作「攻击手」，月月派息的备兑认购期权ETF作为收息主力，建立攻守兼备的组合。

记者：叶卓伟

在ETF公司任职多年，李溢琳坦言投资取态也受到影响，一来工作繁忙，难以持续追踪个股，而ETF入场门槛低、防守性高、透明度佳，正好切合其需要。问到百万仓部署，李溢琳表示会用20%资金作短炒，其余均作中长线投资，首先30%资金收息，会选择货币市场基金，以及国指备兑认购期权ETF，因后者相比传统收息股或债券，除了提供稳定派息外，当市况向上时亦有额外回报。

藉ETF投资SK海力士及三星

股票投资则包括美股、港股及日韩股票，分别占20%、10%及10%。美股选择标普500指数的ETF，因为连「股神」巴菲特也推荐，而且美股胜在投资主题全面，透过ETF可轻松接触不同板块，入场门槛也低。内地及香港股票主力配置科指ETF南方恒生科技（3033）及南方科创板50（3109），前者港股科技股估值仍低，后者则投资A股科创板，包括寒武纪等国产晶片替代概念股。

李溢琳钟情以ETF投资，若现时有100万元会建立全ETF组合。 刘骏轩摄

日韩股市同样透过ETF投资，李溢琳看好日本出口业务及会计制度改革带来的投资机会，至于韩股，自然是留意SK海力士及三星电子两只「明星股」，并投资其公司推出的每日两倍杠杆产品XL二南方海力士（7709）及XL二南方三星（7747），她说整个储存晶片产业链及订单需求依然强劲，二来两股市盈率仅20倍左右，相比本地晶片股估值吸引。若有短期市场炒作机会，她亦会用这两只杠杆产品炒一转。

买杠杆ETF要睇正股订止蚀

投资策略上，她建议投资者趁回调时分注吸纳，不过她强调操作时「对标正股价格」设定止赚止蚀位，因「ETF每天做两倍调仓，今天25元与几个月前的25元对应的SK海力士股价可能不同。应该看正股去到某价位就止赚或止蚀，而非只盯著ETF价格。」至于三星每日两倍反向产品XI二南方三星（7347），李溢琳指出香港投资者较少做反向操作，因为跌浪短促难捕捉。反向产品主要用于业绩前对冲，或应对突发黑天鹅事件，并非日常炒作工具。

另外组合会配置10%黄金，相信环球央行持续增持、地缘政治紧张等因素续支持金价，投资上选用实物黄金ETF，因投资门槛低至不足千元，加上毋须租用保险箱存放实金，较年轻投资者而言更方便，她会选择其公司的明日（21日）上市的南方东英黄金ETF（3030）。

李溢琳建议投资者以ETF建立核心持仓，再伺机换马个股追求Alpha回报。举例去年1月DeepSeek爆红令科指急升，若投资者事先在科技股低迷已买入科指ETF坐货，到科指弹升便可沽货，换马心仪AI相关股提升回报。

李溢琳琳建议投资者以ETF建立核心持仓，再配合正股追求Alpha回报。 刘骏轩摄

备兑认购期权ETF适合上落市

国指备兑认购期权ETF过去一年受投资者青睐，南方东英去年12月加入战团，推出A南方国指备兑（2802），同样每月派息，目标年化派息率18%以上，产品的基金经理会透过沽出期权合约，收取期权金作为派息。该产品对上一次除净在4月30日，5月7日派发每股0.14元。若每月继续维持0.14元派息，以上周五收报8.21元计，股息率达20.4厘。

而当国指上升时，国指备兑认购期权可赚取额外回报。李溢琳解释，基金经理会因应市况每日调整备兑比例，市升时减少备兑认购期权仓位，让长仓捕捉更多升幅。她指出，这类ETF最适合上落市或慢牛市况。「如果每月升一两百点，（基金经理）可持续roll仓」，让投资者赚息又赚价。

不过，这类ETF最不利的情况是国指大升及大跌，例如去年国指全年升22%，但备兑认购期权ETF仅赚16%、17%的利息收入，皆因国指升至期权行使价，回报便会「封顶」，即无法享受国指进一步的升幅。虽然在股市大升下，直接买国指回报更高，但她反问：「（投资者）真有耐性完整坐足全年升幅吗？还是进进出出，有机会是一个赚不足的情况？」

另一个不利情况是，股市大泻，整年股息不足以抵销指数跌幅，她强调，除非国指一年跌足18%以上，否则藉期权金收入仍可提供缓冲。她又提醒小投资者，由于这类ETF月月派息，要留意金融机构的代收股息等手续费。

遇上擘价较阔 可以打俾庄家

虽然香港ETF产品发展越来越蓬勃，但个别产品交投疏落。就一些投资者关注的买卖差价较阔问题，李溢琳说投资者可致电或电邮联络其公司寻求协助，「譬如突然有一只ETF比较少人买，但是你突然之间想买100万为例，我们会告诉Market Maker（庄家）可否将盘排密些、或者Bid Ask（买卖差价）收窄一些。」

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